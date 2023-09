Kalisz. Dramatyczne odkrycie w miejskim parku! Z wody wyciągnięto zwłoki młodego mężczyzny

Jak podaje portal faktykaliskie.pl, do zdarzenia doszło w piątek, 1 września rano. To wtedy do kaliskich służb wpłynęła informacja o mężczyźnie topiącym się w Prośnie na terenie Parku Miejskiego. Gdy straż dojechała na miejsce, na pomoc było już za późno. Mężczyzna nie żył. Sprawę przejęli policjanci. Wstępnie oszacowali wiek denata na około 30 lat. Trwa ustalanie jego tożsamości.

Na razie nie wiadomo, czy denat przypadkowo wpadł do wody czy też było to celowe działanie.

