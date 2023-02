Tajemnicza śmierć 30-latka. Zabiły go chemikalia? Prokuratura wszczęła śledztwo

Kradzieży w sklepie znajdującym się w wielkopolskim Kępnie dokonało trzech małolatów w wieku 9, 12 i 14 lat! - Przychodzili do sklepu w trójkę. Jeden z chłopców miał zawieszony na sobie plecak, do którego wkładali kradzione zabawki i wychodzili. Tak zrobili cztery razy - opowiada oficer prasowy kępińskiej policji st. sierż. Rafał Stramowski. Kobieta pracująca w sklepie zauważyła, że niektórych zabawek nie ma. Zobaczyła na monitoringu, co się z nimi stało. Gdy znów zobaczyła złodziejaszków w budynku, wezwała policję. Ta ujęła trzech gagatków.

Jak ustalono, chłopcom udało się ukraść plastikowe karabiny, pistoleciki, kapiszony, piłki żelowe i zdalnie sterowany dron. Łączna wartość skradzionych zabawek wyniosła 700 zł. Powiadomiono rodziców. Nie kryli zaskoczenia sprawą. Zapłacili za część zabawek. - To są normalne rodziny, dzieciom nic nie brakuje. Chłopcy nie potrafili powiedzieć, dlaczego to robili - dodał mundurowy.

Chłopcy w wieku 9 i 12 lat opowiedzą za czyn niezgodny z prawem o charakterze demoralizacji. Natomiast 14-latek, ze względu na swój wiek, odpowie za kradzież, jako czyn karalny

