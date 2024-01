i Autor: Getti Images Maleńka Nadia wybudzona ze śpiączki. Rodzice usłyszeli zarzuty

Szokujące ustalenia śledczych

Kępno. Zgotowali swojej córeczce piekło na ziemi! Potrząsanie i podduszanie to dopiero początek

ago 15:40

Wracamy do tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. Dwumiesięczna dziewczynka z pękniętą czaszką trafiła do szpitala w wielkopolskim Kępnie. Zaniepokojeni obrażeniami dziecka lekarze zawiadomili o wszystkim policję. Ustalenia mundurowych są szokujące. Malutka dziewczynka przez długi czas była m.in. bita i podduszana. To, przez co przeszła, trudno opisać słowami...