Kierowca uratował kobietę z dzieckiem przed śmiercią na pasach! Wszyscy biją brawa [WIDEO]

Jak informuje RMF, do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych, na alei Mickiewicza w Lesznie. Na YouTube udostępniono nagranie z kamerki samochodowej, która 17 czerwca 2023 roku tuż po godzinie 14:30 zarejestrowała niebezpieczny incydent.

Na nagraniu widzimy, jak kobieta z dzieckiem wchodzi na pasy. Jeden z kierowców czeka, by mogła przejść, ale dostrzega, że drugim pasem jedzie samochód, który nie hamuje. Mężczyzna widząc zachowanie innego pojazdy, natychmiast zaczął trąbić, by w ten sposób ostrzec pieszych. W ostatnim momencie kobieta zatrzymuje się w połowie przejścia, a pojazd przejeżdża. Gdyby nie klakson, mogłoby dojść do tragedii...

Klaksonem uratował życie kobiety i dziecka

Internauci docenili reakcję kierowcy, który najprawdopodobniej ocalił życie pieszych. Oto komentarze, które pojawiły się pod nagraniem:

- Brawo za klakson, prawdopodobnie uratowało to życie tych pieszych...

- Jeden z nielicznych przykładów sensownego użycia klaksonu.

- Nie wiem jak reszta ale ja nawet przez światła jak przechodzę to patrze czy mogę bezpiecznie przejęć. Na jednokierunkowej patrze w obie strony. Tyle mi zaufania zostało do ludzi.

- Ma Pan specjalne miejsce w niebie za ocalenie dwóch żyć !!!!

