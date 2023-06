Pijany ojciec wiózł troje dzieci! Rajd nieodpowiedzialnego ojca po Rawiczu

Straż jechała do śmiertelnego wypadku. Nagle doszło do kolejnej tragedii. 3 osoby nie żyją!

Jest zawiadomienie do prokuratury

We wtorek, 30 maja po godz. 20.00 dyżurny rawickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, że kierowca renault traffic może być nietrzeźwy, a w pojeździe znajdują się małe dzieci.

- Funkcjonariusze udali się we wskazany rejon gdzie poruszał się sprawca, na ul. Piłsudskiego dostrzegli taki pojazd. Kierowca został zatrzymany, podczas legitymowania policjanci w pierwszym kontakcie wyczuli od mężczyzny woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości 34-latek z Rawicza wykazało ponad 1,5 promila alkoholu we krwi - wyjaśnia rzecznik KPP w Rawiczu.

Okazało się też, że auto nie miało badań technicznych i ubezpieczenia OC. Dzieci w wieku od 1,5 do 10 lat były przewożone prawidłowo. Po zatrzymaniu ojca zostały przekazane matce. Kierowca stracił prawo jazdy. Grozi mu do 2 lat więzienia, co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów i wysokie kary pieniężne.

