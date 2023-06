Dwóch policjantów trafiło do szpitala. Na sygnale jechali do wypadku

Do tego wypadku doszło w sobotę około godz. 21 na prostym odcinku drogi pomiędzy Święciechową a miejscowością Gołanice. Oficer dyżurny wielkopolskiej PSP przekazał PAP, że w zderzeniu uczestniczyły łącznie cztery osoby, z czego dwóch rannych policjantów przewieziono do szpitala. Funkcjonariusze jechali obsłużyć wypadek z udziałem motocyklisty, do którego doszło w miejscowości Bukówiec Górny. - Policjanci jechali z włączonymi sygnałami, byli uprzywilejowani i podczas wyprzedzania jakiegoś pojazdu doszło do boczno-czołowego zderzenia z samochodem marki Tesla - powiedziała PAP oficer prasowa leszczyńskiej policji asp. szt. Monika Żymełka.

Ze wstępnych informacji wynika, iż przewiezieni do szpitala policjanci nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Mężczyźni jadący teslą nie zostali ranni w wypadku.

