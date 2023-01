i Autor: Shutterstock Przerażona dwulatka patrzyła jak ojciec dźgał mamusię nożem bez opamiętania. Biegli nie mają wątpliwości

Szok!

Przerażona dwulatka patrzyła jak ojciec dźgał mamusię nożem bez opamiętania. Biegli nie mają wątpliwości

Sąd Okręgowy w Koninie (woj. wielkopolskie) skazał Rafała S. na karę 25 lat więzienia. Mężczyzna zabił nożem kuchennym swoją byłą partnerkę, a po po ataku próbował targnąć się na swoje życie. Biegli nie mieli wątpliwości, co do winy Rafała S. Do tragedii doszło 11 listopada 2020 r. w miejscowości Kopydłówek. Wszystkiemu przyglądała się 2-letnia córka ofiary i sprawcy.