Ukrainiec okradł prostytutkę. Szokująca brutalność! "Podduszał ją i szarpał"

Rozbój w Krotoszynie. Ukrainiec napadł i okradł prostytutkę

W środę, 2 sierpnia w jednym z mieszkań w Krotoszynie doszło do rozboju. Jak podaje PAP, ofiarą przestępstwa padła 30-letnia kobieta świadcząca usługi seksualne, a sprawcą był 27-letni obywatel Ukrainy. Działał on z niezwykłą brutalnością, używając między innymi paralizatora i gazu łzawiącego. Napadniętej kobiecie zabrał portfel z gotówką oraz telefony komórkowe.

- Używając przemocy dokonał na jej szkodę rozboju w ten sposób, że po użyciu gazu łzawiącego podduszał ją, szarpał i próbował obezwładnić przy użyciu paralizatora. Następnie, gdy kobieta ukryła się w łazience, zabrał portfel z pieniędzmi w wysokości 1650 zł i telefony komórkowe - przekazał PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Zatrzymany częściowo przyznał się do zarzutów. Jaka kara mu grozi?

Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu czynów. Usłyszał zarzut dopuszczenia się rozboju, za co grozi mu kara do 12 lat więzienia. Prokurator zamierza wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu.

