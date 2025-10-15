16-letnia Julia nie daje znaku życia od ponad miesiąca! Dramat rodziny z Kalisza

12 września 2025 roku w Kaliszu zaginęła Julia Jędrzejczak. Od tamtej chwili minęły tygodnie pełne niepokoju, nadziei i pytań bez odpowiedzi. Młoda kobieta wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Do dziś nie udało się nawiązać z nią kontaktu, a miejsce jej pobytu pozostaje nieznane. Teraz o sprawie poinformowano lokalne media.

Julia ma 156 cm wzrostu, niebieskie oczy i szczupłą sylwetkę. Jej zniknięcie to dramat rodziny, przyjaciół i całej społeczności, która wciąż ma nadzieję na jej odnalezienie.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych prowadzi poszukiwania Julii i apeluje o pomoc wszystkich, którzy mogą posiadać nawet najmniejsze informacje.

Telefon: 116 000 (czynny całą dobę, bezpłatny) 📧 E-mail: [email protected]

Fundacja ITAKA to organizacja, która zajmuje się poszukiwaniem osób zaginionych oraz wspieraniem ich rodzin. Pomaga w kontaktach z policją, prowadzi kampanie informacyjne, a także oferuje pomoc psychologiczną bliskim osób zaginionych. Dzięki swojej działalności wiele osób, które zniknęły bez śladu, mogło bezpiecznie wrócić do domu.

Jeśli widziałeś Julię Jędrzejczak lub wiesz, gdzie może przebywać – nie czekaj. Jeden telefon może przywrócić nadzieję i zakończyć dramat rodziny, która każdego dnia czeka na jej powrót.