Ciało 25-latka znalezione przy zaroślach! Tragiczne odkrycie wstrząsnęło mieszkańcami

12 października 2025 roku w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie bractwa kurkowego przy ulicy Olsztyńskiej, znaleziono ciało 25-letniego Mateusza B., który był poszukiwany od 21 września.

Mateusz B. w dniu zaginięcia wyszedł z mieszkania przy ulicy Kaliskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury, a sekcja zwłok ma ustalić przyczyny śmierci mężczyzny.

Policja apeluje o kontakt do osób, które mogą mieć informacje na temat zaginięcia Mateusza B.

W niedzielę, 12 października 2025 roku, jeden z mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego dokonał tragicznego odkrycia. W rejonie bractwa kurkowego, w pobliżu ulicy Olsztyńskiej, w zaroślach znaleziono ciało młodego mężczyzny. Natychmiast wezwano służby ratunkowe – na miejsce przybyli policjanci i prokurator. Jak ustalono, zgon mężczyzny nastąpił znacznie wcześniej, co wykluczało możliwość podjęcia jakiejkolwiek akcji ratunkowej.

Zobacz: Sylwia strzeliła do synka. Chwilę później doszło do kolejnej tragedii. Sąsiedzi do dziś kręcą głowami

Jak nieoficjalnie podaje Ostrow24.pl, ofiarą jest 25-letni Mateusz B., mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, którego zaginięcie zostało zgłoszone jeszcze we wrześniu tego roku. Z relacji rodziny wynika, że kontakt z młodym mężczyzną utracono 21 września, a cztery dni później policja wystosowała komunikat z prośbą o pomoc w jego odnalezieniu.

Według informacji przekazanych przez funkcjonariuszy, w dniu zaginięcia Mateusz B. opuścił mieszkanie przy ulicy Kaliskiej w godzinach wieczornych i oddalił się w nieznanym kierunku.

Ciało młodego mężczyzny zostało zabezpieczone przez służby w celu przeprowadzenia sekcji zwłok, która ma dostarczyć odpowiedzi na pytanie o przyczyny śmierci. Jak informuje Ostrow24.pl, śledztwo prowadzi ostrowska policja pod nadzorem prokuratury, a wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia są wciąż wyjaśniane.

Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące okoliczności zaginięcia Mateusza B., aby kontaktowali się z najbliższą jednostką policji. Każdy, nawet najmniejszy szczegół, może mieć znaczenie w wyjaśnieniu tej sprawy.