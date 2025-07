Zamiast terapii – fikcja! Logopedka z Wielkopolski oszukała NFZ. Gigantyczne pieniądze

O wyłudzaniu refundacji za wizyty poinformowała kaliska policja. - Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą od pewnego czasu analizowali informacje o możliwych nieprawidłowościach dotyczących pozyskiwania nienależnych refundacji za wizyty. Współpraca funkcjonariuszy z urzędnikami Narodowego Funduszu Zdrowia pozwoliła na zgromadzenie bardzo obszernego materiału dowodowego - mówi podkom. Anna Jaworska-Wojnicz.

Na jaw wyszło, że obrotna logopeda z południa Wielkopolski zamiast uczyć wymowy i usprawniać mowę na przykład po udarach w rzeczywistości, robiła to tylko… na papierze. Raportowała to wszystko do NFZ i dorabiała się na zajęciach, które się nie odbyły. - Do raportów przekazywanych do NFZ wpisywała nieistniejące wizyty pacjentów. Dzięki temu procederowi otrzymywała zwrot kosztów za świadczenia, które nigdy się nie odbyły. NFZ wypłacał środki zgodnie z przesłanymi okresowymi raportami, nie mając świadomości, że dokumentacja jest fałszywa - podaje kaliska Policja.

Mundurowi, żeby zdemaskować nieuczciwą terapeutkę przesłuchali ponad 100 świadków. Okazało się, że kobieta, w ciągu 6 lat nieprawidłowości dotyczyły… 1438 wizyt. Właśnie tyle też zarzutów usłyszała. - W czerwcu bieżącego roku podejrzana usłyszała zarzuty dotyczące oszustw. Wyłudzenia z budżetu publicznego sięgnęły kwoty ponad 100 tys. złotych - mówi Jaworska-Wojnicz.

Terapeutce grozi do 8 lat więzienia. Zastosowano wobec niej dozór policji, zakaz opuszczania kraju i poręczenie majątkowe.

Terapia logopedyczna to leczenie i usprawnianie mowy, a także komunikacji, który ma usunąć zaburzenia mowy, wady wymowy czy przywrócenie mowy po jej utracie. Logopeda, czyli specjalista prowadzący terapię logopedyczną, diagnozuje i leczy zaburzenia mowy, wykorzystując różnorodne metody terapeutyczne.