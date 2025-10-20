Tragiczny wypadek odebrał życie matce dwójki dzieci w Starachowicach, pozostawiając je bez opieki.

Szkoła Podstawowa nr 6 organizuje zbiórkę, aby zapewnić 11-letniej dziewczynce i jej 17-letniemu bratu podstawowe potrzeby i wsparcie.

Jak możesz pomóc dzieciom w powrocie do normalności po tej stracie?

Starachowice. Śmiertelny wypadek 35-latki. Jest zbiórka na jej dzieci

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach postanowiła zorganizować zbiórkę na rzecz dwojga dzieci, których mama zmarła w wyniku wypadku. Jak informuje Radio Eska, do zdarzenia doszło w piątek, 17 października, po godz. 13, w zakładzie produkcyjnym przy ul. 1 Maja (na zdjęciu), ale jego okoliczności pozostają nieznane. Wiadomo, że poszkodowana odniosła obrażenia głowy, tracąc przytomność, i trafiła do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w stanie zagrażającym życiu. W poniedziałek, 20 października, policja poinformowała, że 35-latka zmarła w placówce.

W cieniu tragedii ruszyła zbiórka na pomoc dla 11-letniej dziewczynki i jej 17-letniego brata.

- Dzieci zostały bez najbliższej osoby, która była dla nich całym światem. Teraz potrzebują naszej wspólnej pomocy, by móc stanąć na nogi i zapewnić sobie podstawowe warunki do życia oraz dalszej nauki. 💔 - czytamy na profilu facebookowym SP nr w Starachowicach.

Kwesta na dzieci 35-latki rusza we wtorek, 21 października, w budynku placówki, a zebrane w ten sposób pieniądze trafią na:

codzienne potrzeby dzieci (odzież, jedzenie, środki czystości);

wsparcie edukacji;

pomoc psychologiczną;

bieżące wydatki związane z utrzymaniem domu.

Puszka na datki będzie dostępna przy wejściu do szkoły i w sekretariacie.

- Każda, nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie. Pomóżmy im uwierzyć, że nie są sami w tym trudnym czasie. ❤️ - apeluje o pomoc placówka.