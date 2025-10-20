35-latka nie żyje! Jej dzieci zostały same. Tragiczny wypadek w zakładzie w Starachowicach

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-20 11:55

Nie żyje 35-latka, która została ciężko ranna w wypadku w zakładzie produkcyjnym przy ul. 1 Maja w Starachowicach. Informację o śmierci kobiety przekazała w poniedziałek, 20 października, policja. Do zdarzenia doszło 3 dni wcześniej, a poszkodowana odniosła poważne obrażenia głowy, tracąc przytomność, i trafiła do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, gdzie zmarła.

Wypadek w starachowickich zakładach

i

Autor: Bartosz Manicz
  • Tragiczny wypadek odebrał życie matce dwójki dzieci w Starachowicach, pozostawiając je bez opieki.
  • Szkoła Podstawowa nr 6 organizuje zbiórkę, aby zapewnić 11-letniej dziewczynce i jej 17-letniemu bratu podstawowe potrzeby i wsparcie.
  • Jak możesz pomóc dzieciom w powrocie do normalności po tej stracie?

Starachowice. Śmiertelny wypadek 35-latki. Jest zbiórka na jej dzieci

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Obrońców Westerplatte w Starachowicach postanowiła zorganizować zbiórkę na rzecz dwojga dzieci, których mama zmarła w wyniku wypadku. Jak informuje Radio Eska, do zdarzenia doszło w piątek, 17 października, po godz. 13, w zakładzie produkcyjnym przy ul. 1 Maja (na zdjęciu), ale jego okoliczności pozostają nieznane. Wiadomo, że poszkodowana odniosła obrażenia głowy, tracąc przytomność, i trafiła do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w stanie zagrażającym życiu. W poniedziałek, 20 października, policja poinformowała, że 35-latka zmarła w placówce.

W cieniu tragedii ruszyła zbiórka na pomoc dla 11-letniej dziewczynki i jej 17-letniego brata.

Dzieci zostały bez najbliższej osoby, która była dla nich całym światem. Teraz potrzebują naszej wspólnej pomocy, by móc stanąć na nogi i zapewnić sobie podstawowe warunki do życia oraz dalszej nauki. 💔 - czytamy na profilu facebookowym SP nr w Starachowicach.

Kwesta na dzieci 35-latki rusza we wtorek, 21 października, w budynku placówki, a zebrane w ten sposób pieniądze trafią na: 

  • codzienne potrzeby dzieci (odzież, jedzenie, środki czystości);
  • wsparcie edukacji;
  • pomoc psychologiczną;
  • bieżące wydatki związane z utrzymaniem domu.

Puszka na datki będzie dostępna przy wejściu do szkoły i w sekretariacie.

Każda, nawet najmniejsza wpłata ma ogromne znaczenie. Pomóżmy im uwierzyć, że nie są sami w tym trudnym czasie. ❤️ - apeluje o pomoc placówka.

Obudził się w aucie i wpadł w panikę. 25-latek wołał o pomoc i próbował wybić szybę

Polecany artykuł:

Studenci Uniwersytetu Medycznego nie chcą Wojciecha Cejrowskiego! Tak zareagowa…
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZBIÓRKA PIENIĘDZY
WYPADEK
STARACHOWICE