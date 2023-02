Bartek pojechał do Danii pracować na dom. Zginął w pożarze wynajętego mieszkania

i Autor: shutterstock, facebook/Gmina-Włoszczowa

Ciało Bartka zostanie pochowane w Polsce

Bartek pojechał do Danii. Miał przywieźć pieniądze na dom. Zginął w pożarze mieszkania. Podano datę pogrzebu

Bartosz K. był piłkarzem klubu KS Hetman Włoszczowa. 35-latek chciał wybudować dom i zapewnić bliskim lepszą przyszłość. Wyjechał do Danii do pracy. Niestety, w wynajmowanym przez niego mieszkaniu doszło do pożaru. Bartek zginął. Rodzina zbierała pieniądze na sprowadzenie ciała. Po kilku miesiącach od tragedii Bartek spocznie w swoich rodzinnych stronach.