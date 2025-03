i Autor: Getty Images Mammografia za darmo i bez skierowania. Wiemy, gdzie staną mammobusy

Wyjątkowy prezent na 8 marca

Bezpłatne badania i edukacja na Dzień Kobiet w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Przemysław Wenerski Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 10:23

Co znajduje się na pierwszym miejscu listy życzeń przy różnych okazjach? To oczywiste - zdrowie! By życzenie nie było pustosłowiem, w związku z nadchodzącym Dniem Kobiet w Świętokrzyskim Centrum Onkologii zorganizowana zostanie "biała sobota". W programie: bezpłatna mammografia i cytologia, nauka samobadania piersi oraz drobne upominki dla pacjentek.