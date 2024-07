Zginęła cała rodzina. Wstrząsająca relacja świadka wypadku w Boksyckiej. "To było kłębowisko ciał"

Mimo że od znalezienia ciał kobiety i mężczyzny w aucie w Nowej Słupi minęły już dwa dni, to nadal nie wiadomo, co doprowadziło do śmierci obydwojga. Zwłoki ujawniono w niedzielę, 30 czerwca, w pobliżu polnej drogi, a śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

W poniedziałek, 1 lipca, odbyła się sekcja zwłok 41-latki, ale nie dała jednoznacznej odpowiedzi na temat przyczyn zgonu kobiety. Na jej ciele nie ujawniono żadnych obrażeń, ale śledczy będą oczekiwać jeszcze na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Na środę, 3 lipca, zaplanowano sekcję zwłok 47-latka. Dalsza część testu poniżej.

