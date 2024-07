i Autor: shutterstock(2) 9-letni chłopiec, który chodził sam po ulicach Oświęcimia, uciekł wcześniej z jednego z domów dziecka w województwie śląskim. Po tym jak pomogli mu policjanci, okazało się, że maluch opuścił placówkę, by odnaleźć swoją babcię, zdj. ilustracyjne

Chłopiec błąkał się po ulicy

9-latek uciekł z domu dziecka. Miał powód. Łzy same płyną do oczu

9-letni chłopiec, który chodził sam po ulicach Oświęcimia, uciekł wcześniej z jednego z domów dziecka w województwie śląskim. Po tym jak pomogli mu policjanci, okazało się, że maluch opuścił placówkę, by odnaleźć swoją babcię. 9-latek wsiadł jednak do przypadkowego pociągu, w wyniku czego dotarł Oświęcimia, gdzie zauważyła go jedna z przypadkowych osób.