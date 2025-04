Ciężko ranny 27-latek leżał na drodze ekspresowej! Policja szuka świadków

Ciężko ranny 27-latek na drodze ekspresowej 74 pod Kielcami

Jako ciężki jest określany stan 27-latka, który został znaleziony na drodze ekspresowej nr 74. Mężczyzna przebywa w szpitalu od poniedziałku, 28 kwietnia, gdy jadący odcinkiem Kielce-Cedzyna kierowcy zauważyli go leżącego na pasie awaryjnym - wszystko działo się ok. godz. 13.30. Poszkodowany, z którym z uwagi na poważne obrażenia głowy był utrudniony kontakt, został zabrany do szpitala przez załogę karetki pogotowia. Na razie nie wiadomo, co mogło doprowadzić do zdarzenia, ale policja ma kilka hipotez.

- Bierzemy pod uwagę, że mężczyznę potrącił samochód, ale mogło być też tak, że np. spadł ze znajdującego się tam wiaduktu. W związku z powyższym szukamy świadków, którzy widzieli, co się stało na S74 - powiedziała "Super Expressowi" asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kielcach.