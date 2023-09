Rafał Zawierucha grał u Tarantino. Co o nim wiesz? [QUIZ]

Marzena Okła-Drewnowicz. Kim jest kandydatka do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w Świętokrzyskiem? Weźmie udział w niedzielnej debacie "Super Expressu

Ziemia świętokrzyska to różne zabytki, miejsca pamięci, atrakcje turystyczne dla całych rodzin, ale także piękna przyroda. Wiele miast słynie też z przemysłu, który na przełomie lat notował wzloty i upadki. Wzdłuż tego regionu biegnie trasa ekspresowa S7 Warszawa - Kraków, są linie kolejowe.

Quiz: znasz świętokrzyskie miasta i gminy?

Kto chce odpocząć od zgiełku, ten powinien udać się właśnie na Kielecczyznę. Do wyboru ma zarówno górskie tereny jak też i trasy rowerowe, są rzeki, gdzie warto wybrać się na kajakowe spływy. Latem i wczesną jesienią można tu również wybrać się na grzyby.

Zanim to uczynimy, warto najpierw sprawdzić swoją wiedzę o województwie świętokrzyskim. Czy znacie miasta i gminy, wiecie, w jakich powiatach się znajdują? Gdzie leżą najbardziej znane miejsca w regionie? Uwaga mieszkańcy - to quiz także dla was. Warto utrwalić sobie wiedzę o swoim regionie. Rozwiązując nasz test trzeba wykazać się nie tylko znajomością geografii czy historii.

Uwaga - quiz składa się z dziesięciu pytań. W każdym do wyboru są cztery odpowiedzi, ale tylko jedna jest prawidłowa.

