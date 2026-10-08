Pogoda w Kielcach: 9-11 października

Mieszkańcy Kielc w najbliższy weekend doświadczą zmiennych warunków pogodowych. Dominować będzie duże zachmurzenie, a temperatura w ciągu dnia utrzyma się na poziomie kilkunastu stopni. Kluczową różnicą między poszczególnymi dniami okażą się opady deszczu, które pojawią się na początku i na końcu weekendu, dając wytchnienie w jego środkowej części.

Weekend zacznie się deszczem

Piątek w Kielcach upłynie pod znakiem chmur i przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia sięgnie około 14 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie do około 8°C. Tego dnia odczuwalny będzie również wiatr, którego prędkość wyniesie średnio 5 m/s. Będzie to najbardziej wietrzny dzień weekendu.

Sobota przyniesie wyraźną poprawę

W sobotę aura zdecydowanie się poprawi. Prognozy nie przewidują żadnych opadów deszczu, co czyni ten dzień najlepszym momentem na spędzenie czasu na zewnątrz. Będzie to również najcieplejszy dzień weekendu – termometry w Kielcach wskażą maksymalnie około 16 stopni. Wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s. Mimo braku deszczu, niebo przez cały dzień pozostanie mocno zachmurzone.

Powrót opadów na koniec weekendu

Niedziela przyniesie ponowne pogorszenie pogody. Do Kielc wrócą opady deszczu, choć nie powinny być intensywne. Temperatura w ciągu dnia będzie nieco niższa niż w sobotę i osiągnie maksymalnie 15 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do około 7°C. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s.

Jak spędzić taki weekend w Kielcach?

Sobota będzie idealnym dniem na aktywność na świeżym powietrzu. Najwyższa temperatura i przede wszystkim brak deszczu stworzą dobre warunki do dłuższych spacerów po miejskich parkach czy terenach rekreacyjnych. Z kolei w deszczowy piątek i niedzielę bezpieczniejszym rozwiązaniem mogą okazać się plany niezależne od pogody lub krótsze wyjścia z domu, pamiętając o parasolu.

Dane pogodowe: OpenWeather