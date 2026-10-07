Zniszczone opony w autach grzybiarzy. Tajemnicze ataki na przyjezdnych pod Skarżyskiem-Kamienną

Wojna o grzyby w świętokrzyskim? Uszkodzone auta pod Skarżyskiem

Dla wielu pasjonatów zbierania grzybów wyjazd w rejon Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) zakończył się wyjątkowo pechowo. Sytuacja rodzi pytania, czy w tamtejszych lasach rośnie wrogość wobec osób przyjeżdżających z innych regionów. Osoby, które zaparkowały swoje pojazdy na leśnych parkingach i poboczach, po powrocie z pełnymi koszami grzybów zastały zniszczone opony, które najwyraźniej zostały celowo uszkodzone.

Po krótkim spacerze chcieliśmy zmienić "miejscówkę". Nasze auto było zaparkowane przed zakazem wjazdu do lasu na poboczu. Grupka osób powiedziała nam żebyśmy sprawdzili sobie opony, bo mogą być przebite. Zobaczyliśmy nacięcia na dwóch oponach z przodu i z tyłu. Na szczęście mieliśmy jeszcze powietrze w kołach i szybko znaleźliśmy serwis w pobliżu. Inni nie mieli tyle szczęścia ponieważ ich samochody stały już praktycznie na felgach. W sumie było to około 8–10 aut - powiedział nam jeden z pokrzywdzonych.

Zniszczone opony w okolicach Skarżyska. Reakcja policji

Choć na miejscu pojawił się patrol, policja nie rozpoczęła jeszcze formalnego dochodzenia. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez funkcjonariuszkę miejscowej komendy, ściganie sprawcy uszkodzenia mienia wymaga złożenia wniosku przez osobę poszkodowaną.

Mieliśmy interwencję w tym miejscu, jednak do tej pory nikt z poszkodowanych nie złożył oficjalnego wniosku o ściganie sprawcy bądź sprawców. Dopóki takie zawiadomienie nie wpłynie do komendy, nie możemy formalnie wszcząć postępowania. Poszkodowani jako mieszkańcy województwa mazowieckiego, mogą złożyć zawiadomienie w dowolnej jednostce policji blisko swojego miejsca zamieszkania - powiedziała nam Anna Sławińska z KPP w Skarżysku-Kamiennej.

Atak wymierzony w grzybiarzy spoza regionu?

Nie wiadomo jeszcze, czy zdarzenie to akt wandalizmu, czy też zaplanowana akcja wymierzona w przyjezdnych. Śledztwo ruszy dopiero w momencie, gdy pokrzywdzeni zdecydują się zgłosić sprawę organom ścigania. Na ten moment warto zachować ostrożność przy wyborze miejsc postojowych. Najlepiej decydować się na parkingi otwarte i dobrze oświetlone. Warto unikać zostawiania aut blisko ściany lasu czy w gęstych krzakach. Jeśli to możliwe, dobrze jest wybierać miejsca objęte leśnym monitoringiem.