Nie żyje 27-latek, który skoczył do jeziora znajdującego się na terenie rezerwatu Kadzielnia w Kielcach. Do zdarzenia doszło w niedzielę, 11 maja, w godzinach przedpołudniowych

Sprawę bada policja

27-latek nie żyje! Tragedia w znanym rezerwacie. Szokujące okoliczności śmierci

