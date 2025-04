Groźny wypadek autobusu miejskiego. 7 osób trafiło do szpitala

Gdzie leżą Końskie? Co ciekawego można zobaczyć w Końskich? Ilu ma mieszkańców?

Sąd Rejonowy w Kielcach ogłosił upadłość Chemaru S.A. w czwartek, 17 kwietnia - poinformowało Radio Kielce. Jednocześnie oddalono wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Wierzyciele spółki zostali wezwani do zgłoszenia wierzytelności syndykowi, którym został Tycjan Saltarski. To on wcześniej prowadził postępowania dotyczące spółek Chemar Odlewnie i Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych.

Chemar S.A. na sprzedaż? Jest potencjalny inwestor!

Maciej Zajkowski, członek zarządu Chemaru S.A., w rozmowie z Radiem Kielce wyraził nadzieję na sprzedaż spółki.

- Od poniedziałku trwają intensywne rozmowy dotyczące sprzedaży odlewni, a więc najważniejszej części zakładu – powiedział Zajkowski.

Dodał, że zainteresowana zakupem jest firma z Kielc, która chce kontynuować działalność prowadzoną przez Chemar S.A.

Zajkowski nie ujawnił nazwy potencjalnego inwestora, ale zapewnił, że rozmowy potwierdziły, iż przy zaangażowaniu wszystkich stron: zarządu Chemaru S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu, inwestora i syndyka – istnieje szansa na szybkie wznowienie działalności.

Utrzymanie zatrudnienia w Chemar S.A.? Jest na to szansa

Członek zarządu spółki spotkał się z przedstawicielami załogi Chemaru S.A., informując o możliwości utrzymania zatrudnienia w przypadku sprzedaży spółki.

- Chemar to nie tylko część odlewnicza, ale także między innymi ujęcie wody i sieć gazownicza – zaznaczył Zajkowski, którego cytuje Radio Kielce.

Dodał, że trwają prace nad ustaleniem liczby osób, które mogłyby kontynuować pracę w części odlewniczej oraz w działach kadr i finansów. Zajkowski wyraził nadzieję na dobrą współpracę z syndykiem Tycjanem Saltarskim, który zna branżę z wcześniejszego postępowania sanacyjnego spółki Chemar Odlewnie. To Saltarski będzie decydował o sprzedaży tzw. części zorganizowanej przedsiębiorstwa, czyli odlewni.

Zmiany w zarządzie Chemar S.A. i śledztwo prokuratury

We wtorek, 15 kwietnia, ze stanowiska prezesa zarządu Chemaru S.A. zrezygnował Krzysztof Adamczyk. Rada Nadzorcza Chemaru S.A. oddelegowała do pełnienia obowiązków prezesa Macieja Zajkowskiego.

Tymczasem Prokuratura Rejonowa Kielce Wschód prowadzi postępowanie sprawdzające dotyczące podejrzenia nadużycia uprawnień przez byłego prezesa zarządu Chemaru S.A.