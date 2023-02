Makabryczny wypadek w Zalesiu. 16-latka zginęła, dwóch nastolatków walczy o życie

Ochotnicy z OSP Raków poinformowali, że informacja o wypadku wpłynęła do nich w sobotę (25 lutego 2023 r.) ok. godziny 19:50. Jak przekazała w rozmowie z Polską Agencją Prasową, mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowa kieleckiej policji w samochodzie, oprócz kierowcy, było jeszcze troje nastoletnich pasażerów: 16-letnia dziewczyna i dwóch siedemnastolatków. - Pasażerowie w stanie ciężkim zostali przewiezieni do szpitala. Niestety życia 16-latki nie udało się uratować - poinformowała funkcjonariuszka.

Świętokrzyskie. Tragiczny wypadek w Zalesiu. Trwa walka o życie dwóch nastolatków

Na miejscu wypadku pracowało pięć zastępów strażackich. Ranni zostali zabrani do szpitali w Staszowie i w Kielcach. Dwaj siedemnastolatkowie są nadal w szpitalu, ich stan określany jest jako ciężki. Kierowca samochodu był trzeźwy, została mu pobrana krew do dalszych badań. Od ich wyników będzie zależał kierunek, w którym podąży śledztwo. Rodzinie i bliskim zmarłej 16-latki składamy wyrazy współczucia. Do kierowców apelujemy o ostrożność na drogach. Do sprawy będziemy wracać, a pod tekstem prezentujemy galerię z miejsca zdarzenia. Zdjęcia dzięki uprzejmości strażaków z OSP Raków.

