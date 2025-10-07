Mieszkańcy Kielc kpią z lustra za 86 tys. złotych. Artysta tłumaczy myśl przewodnią projektu

W centrum Kielc stanęła artystyczna instalacja „Niebo Kielc” autorstwa Marka Cecuły. Lustrzana tafla o wartości blisko 90 tys. zł miała symbolicznie „sprowadzić niebo na ziemię” i ożywić plac przed katedrą. Pomysł jednak wzbudził mieszane emocje – wielu mieszkańców krytykuje koszt projektu, zwracając uwagę na trudną sytuację finansową miasta. Radio Eska rozmawiało z autorem instalacji.

W centrum Kielc pojawiła się niezwykła instalacja artystyczna: Niebo Kielc. Lustro kosztowało niemal 90 tys. złotych. Instalacja wywołała sporo kontrowersji i falę komentarzy. "W mieście w którym brakuje na podstawowe potrzeby i w którym zarobki są najniższe w kraju, stawia się lustro za 86.000zł? Tracę nadzieję że kiedykolwiek tu będzie dobrze" - skomentował jeden z internautów.

Kwadratowa tafla szkła, odbijająca niebo i chmury, miała być artystyczną metaforą i ozdobą centrum Kielc. Instalację autorstwa Marka Cecuły zaprezentowano publicznie 4 października. Radio Eska rozmawiało z autorem "Nieba Kielc". Okazuje się, że wkład własny miejskiej instytucji w ten projekt to tylko kilka tysięcy. - Każda rzeźba coś kosztuje. Pierwsza rzecz pieniądze nie są lokalne. To są pieniądze z Ministerstwa Kultury, który był przeznaczony na taką rzecz. Orońsko jako Centrum Rzeźby Polskiej uznało, że to jest rzeźba wartościowa i przyznała tej pracy tą dotację - podkreśla Marek Cecula.

Artysta zdradził, że myślą przewodnią projektu jest "sprowadzenie nieba na ziemię", a tym samym ożywienie placu przed katedrą, na którym jak do tej pory nic się nie działo. - Hermetyczna rama, która jest wokoło tego. Wszystkie te instalacje są, które utrzymują to w takim stanie, że to może tutaj być przez kilka lat. To nie jest tylko położone na chwilę - opowiada Cecula.

