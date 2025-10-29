Nie żyje mężczyzna, który wypadł z balkonu! To przez antenę? Tragedia na osiedlu w Skarżysku-Kamiennej

W szpitalu w Skarżysku-Kamiennej zmarł 86-latek, który wypadł z balkonu na 3. piętrze swojego mieszkania we wtorek, 28 października. Do zdarzenia doszło po godz. 11. Wszystko wskazuje na to, że senior uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Niewykluczone, że do upadku doszło, gdy mężczyzna poprawiał na balkonie antenę. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury w Skarżysku-Kamiennej.

i Autor: aileino/ Pixabay.com W szpitalu w Skarżysku-Kamiennej zmarł 86-latek, który wypadł z balkonu na 3. piętrze swojego mieszkania we wtorek, 28 października, zdj. ilustracyjne