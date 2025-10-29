Nie żyje mężczyzna, który wypadł z balkonu! To przez antenę? Tragedia na osiedlu w Skarżysku-Kamiennej

Michał Michalak
2025-10-29 10:04

W szpitalu w Skarżysku-Kamiennej zmarł 86-latek, który wypadł z balkonu na 3. piętrze swojego mieszkania we wtorek, 28 października. Do zdarzenia doszło po godz. 11. Wszystko wskazuje na to, że senior uległ nieszczęśliwemu wypadkowi. Niewykluczone, że do upadku doszło, gdy mężczyzna poprawiał na balkonie antenę. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury w Skarżysku-Kamiennej.

Skarżysko-Kamienna. 86-latek, który wypadł z balkonu, nie żyje. Wypadek na osiedlu

i

Autor: aileino/ Pixabay.com W szpitalu w Skarżysku-Kamiennej zmarł 86-latek, który wypadł z balkonu na 3. piętrze swojego mieszkania we wtorek, 28 października, zdj. ilustracyjne
  • W Skarżysku-Kamiennej doszło we wtorek, 28 października, do tragicznego zdarzenia z udziałem 86-latka.
  • Mężczyzna wypadł z balkonu na trzecim piętrze swojego mieszkania, a wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek.
  • Co mogło być przyczyną tego zdarzenia i jakie są dalsze szczegóły?

Skarżysko-Kamienna. Nie żyje 86-latek, który wypadł z balkonu

86-latek, który wypadł z balkonu w Skarżysku-Kamiennej, przeżył wypadek, ale zmarł tego samego dnia po przewiezieniu do szpitala przez załogę karetki pogotowia. Służby ratownicze otrzymały informację o zdarzeniu we wtorek, 28 października, po godz. 11. Mężczyzna wypadł z balkonu na 3. piętrze swojego mieszkania na jednym z osiedli na terenie miasta.

- Z naszych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" nadkom. Anna Sławińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.

Jak informuje serwis Echodnia.eu, chwilę przed zdarzeniem 86-latek miał wyjść na balkon, żeby poprawić antenę, więc to jedna z prawdopodobnych przyczyn śmiertelnego wypadku.

Wyszli na kawę i spadli z balkonu ich synowie potrzebują pomocy

