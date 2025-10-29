- W Skarżysku-Kamiennej doszło we wtorek, 28 października, do tragicznego zdarzenia z udziałem 86-latka.
- Mężczyzna wypadł z balkonu na trzecim piętrze swojego mieszkania, a wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek.
- Co mogło być przyczyną tego zdarzenia i jakie są dalsze szczegóły?
Skarżysko-Kamienna. Nie żyje 86-latek, który wypadł z balkonu
86-latek, który wypadł z balkonu w Skarżysku-Kamiennej, przeżył wypadek, ale zmarł tego samego dnia po przewiezieniu do szpitala przez załogę karetki pogotowia. Służby ratownicze otrzymały informację o zdarzeniu we wtorek, 28 października, po godz. 11. Mężczyzna wypadł z balkonu na 3. piętrze swojego mieszkania na jednym z osiedli na terenie miasta.
- Z naszych ustaleń wynika, że doszło do nieszczęśliwego wypadku - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem" nadkom. Anna Sławińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej.
Jak informuje serwis Echodnia.eu, chwilę przed zdarzeniem 86-latek miał wyjść na balkon, żeby poprawić antenę, więc to jedna z prawdopodobnych przyczyn śmiertelnego wypadku.