Oto ceny paliw na nowej stacji MOL w Polsce. Nawet smaczny hot-dog nie pocieszy kierowców

Węgierski MOL w Polsce

Wejście na polski rynek koncernu MOL jest konsekwencją fuzji Orlenu z Lotosem. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów poinformowała, że połączenie obu koncernów paliwowych jest "elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego". Oprócz rządu zielone światło na połączenie obu koncernów dały związki zawodowe. Z kolei w czerwcu 2022 roku Komisja Europejska zgodziła się, aby część aktywów Lotosu, które przejął Orlen, odsprzedano węgierskiej firmie MOL i Saudi Aramco z Arabii Saudyjskiej. MOL przejął część stacji paliw po Lotosie, natomiast Arabowie otrzymali udziały w rafinerii.

Pierwsza stacja MOL w Polsce

Pierwsza stacja paliw węgierskiego koncernu MOL w Polsce została uruchomiona 3 lutego tego roku w miejscowości Klemencice w woj. świętokrzyskim. Punkt znajduje się przy drodze szybkiego ruchu S7, która docelowo ma prowadzić z Rabki-Zdrój do Gdańska. - Jest to pierwsza z ponad 410 stacji, które już niebawem przyjmą branding i standardy MOL. Bardzo się cieszę, że już od pierwszego dnia obecności naszej marki w Polsce - powiedział prezes MOL Polska Richard Austen, cytowany przez serwis Business Insider.

Stacja przystosowana jest zarówno do obsługi pojazdów osobowych jak i pojazdów ciężkich. Znajdują się na niej stanowiska dla TIR-ów, dystrybutory AdBluey. Pierwsza stacja MOL w Polsce jest wyposażona w prysznic i punkt obsługi kamperów. Znajduje się tam również plac zabaw dla dzieci i miejsce i przewijak. Jest także wybieg dla czworonogów. Punkt posiada również ofertę gastronomiczną: koncept Fresh Corner, dania obiadowe oraz restauracja Subway. Kolejne stacje MOL w Polsce mają się znajdować przy trasie S8 w Budykierzu oraz Przyjmach.

Nowe paliwo na polskim rynku. Zobacz ceny

Węgierski MOL wprowadza na polski rynek nowe paliwo - EVO, w tym 100-oktanową benzynę premium EVO plus. Najważniejszym aspektem z perspektywy każdego kierowcy są ceny paliw. Te niestety nadal utrzymują się na wysokim poziomie. W ostatnich dniach na różnych stacjach paliw za litr tradycyjnej 95 trzeba zapłacić około 6,60. Nieco staniał za to olej napędowy, ale wciąż trzeba za niego płacić grubo ponad 7 złotych. Jak podaje autogaleria.pl w najbliższym czasie nie ma co liczyć na obniżki cen paliw. A jak kształtują się one na stacji MOL. Ile trzeba zapłacić za nowe paliwo EVO? Jakie są ceny paliw na stacji MOL? Mamy zdjęcia z pylonu na stacji. Szczegóły w galerii.

Ceny paliw na stacji MOL. Zobacz zdjęcia