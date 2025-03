Rozwój obszarów wiejskich

Nowa świetlica sercem Lesicy. Mieszkańcy zyskali miejsce spotkań

Przemysław Wenerski źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Mieszkańcy Lesicy w gminie Piekoszów mają powód do radości! Właśnie otwarto nową świetlicę wiejską. To miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie - od spotkań z sąsiadami, przez warsztaty i zajęcia, po huczne zabawy. Inwestycja, dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, to dowód, że nawet w małych miejscowościach można tworzyć przestrzenie tętniące życiem.