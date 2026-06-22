Obława zakończona. Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie zatrzymany

Zabójstwo w Mierzawie

Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim doszło w piątkowe popołudnie. Od dwóch dni trwa intensywna obława na 49-letniego byłego funkcjonariusza policji. Mężczyzna miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku doznanych ran śmierć poniósł 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona z poważnymi obrażeniami trafiła do placówki medycznej. Napastnik uciekł z miejsca zbrodni.

Obława za Dariuszem R. zakończona

Obława za 49-letnim Dariuszem R. trwała od piątku. Emerytowany policjant zamordował w Mierzawie w powiecie jędrzejowskim swojego 80-letniego teścia i ranił ciężko 76-letnią teściową. Po czterech dniach poszukiwań, w których brało udział blisko 100 funkcjonariuszy, mężczyzna został zatrzymany.

- Poszukiwany został zatrzymany w powiecie jędrzejowskim - potwierdził w rozmowie z "Super Expressem" mł. insp. Kamil Tokarski oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

List gończy, zarzuty i wniosek o areszt

Już zanim doszło do zatrzymania, prokuratura wszczęła śledztwo i zdecydowała o postawieniu mężczyźnie zarzutów. Pierwszy zarzut dotyczy "dokonania zabójstwa mężczyzny, który był teściem podejrzanego". Natomiast drugi dotyczy "usiłowania zabójstwa w stosunku do teściowej sprawcy oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała skutkujących chorobą zagrażającą życiu".

Za mężczyzną wydano list gończy. Prokurator złożył także wniosek o tymczasowy areszt.

Za dokonaną zbrodnię mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia.

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