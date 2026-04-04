Pijany wpadł motorowerem do rowu. Zginęła 50-letnia pasażerka

Pijany kierowca motoroweru spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Nowek pod Łopusznem.

W wyniku zdarzenia 50-letnia pasażerka motoroweru zginęła na miejscu.

Sprawdź, jakie konsekwencje czekają 25-letniego kierowcę, który miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Śmiertelny wypadek pod Łopusznem. Kierowca był pijany

25-letni mężczyzna miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie, gdy w sobotnie popołudnie (4 kwietnia) doprowadził do tragicznego wypadku w miejscowości Nowek w województwie świętokrzyskim. Prowadzony przez niego motorower wypadł z drogi i wjechał do rowu. Mimo podjętej reanimacji, życia 50-letniej pasażerki nie udało się uratować.

Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem na zakręcie

Jak poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, do zdarzenia doszło na łuku lokalnej drogi w gminie Łopuszno. 25-latek kierował motorowerem marki Honda. Według wstępnych ustaleń, najprawdopodobniej nie zapanował nad pojazdem. W efekcie jednoślad zjechał z jezdni i wpadł do przydrożnego rowu. Razem z nim podróżowała 50-letnia kobieta.

Ratownicy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanej. Na miejscu prowadzono resuscytację, jednak lekarz stwierdził jej zgon. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Miał około 1,5 promila.

Na miejscu wypadku pracują policjanci, a czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn oraz przebiegu tragicznego zdarzenia.

