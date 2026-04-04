Pijany wpadł motorowerem do rowu. Zginęła 50-letnia pasażerka

Dawid Piątkowski
PAP
2026-04-04 17:13

Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem! Nie żyje pasażerka motocykla. Do zdarzenia doszło w sobotę, 5 kwietnia w miejscowości Nowek. 25-letni kierowca miał w organizmie około 1,5 promila alkoholu. Prowadzony przez niego motorower wypadł z drogi i wjechał do rowu. Pomimo podjętej reanimacji, życia 50-letniej kobiety nie udało się uratować. Szczegóły poniżej.

Autor: Komenda Miejska Policji w Kielcach/ Materiały prasowe
  • Pijany kierowca motoroweru spowodował śmiertelny wypadek w miejscowości Nowek pod Łopusznem.
  • W wyniku zdarzenia 50-letnia pasażerka motoroweru zginęła na miejscu.
  • Sprawdź, jakie konsekwencje czekają 25-letniego kierowcę, który miał 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Śmiertelny wypadek pod Łopusznem. Kierowca był pijany

25-letni mężczyzna miał około 1,5 promila alkoholu w organizmie, gdy w sobotnie popołudnie (4 kwietnia) doprowadził do tragicznego wypadku w miejscowości Nowek w województwie świętokrzyskim. Prowadzony przez niego motorower wypadł z drogi i wjechał do rowu. Mimo podjętej reanimacji, życia 50-letniej pasażerki nie udało się uratować.

Mężczyzna stracił panowanie nad pojazdem na zakręcie

Jak poinformowała podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji, do zdarzenia doszło na łuku lokalnej drogi w gminie Łopuszno. 25-latek kierował motorowerem marki Honda. Według wstępnych ustaleń, najprawdopodobniej nie zapanował nad pojazdem. W efekcie jednoślad zjechał z jezdni i wpadł do przydrożnego rowu. Razem z nim podróżowała 50-letnia kobieta.

Ratownicy natychmiast przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanej. Na miejscu prowadzono resuscytację, jednak lekarz stwierdził jej zgon. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca był pod wpływem alkoholu. Miał około 1,5 promila.

Na miejscu wypadku pracują policjanci, a czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie dokładnych przyczyn oraz przebiegu tragicznego zdarzenia.

20-letni Wiktor zmarł w szpitalnej izolatce. 6 lekarzy z zarzutami, ale lista m…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
2026_04_04_Pokój Zbrodni Upadek prokuratora Hopa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki