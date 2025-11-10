PILNE. Trasa S7 całkowicie zablokowana. Podano nowy komunikat

Całkowicie zablokowana trasa S7 w Skarżysko-Kamiennej w stronę Kielc. Powodem wypadek ciężarówki

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałkowe popołudnie na trasie S7 w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie). Około godziny 17 samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne, blokując jezdnię w kierunku Kielc. Jak poinformował dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach, w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna. Na miejscu pracują służby ratownicze i policja, które zabezpieczają teren oraz ustalają przyczyny wypadku. Ruch trasą S7 w kierunku Kielc został całkowicie wstrzymany. Straż pożarna i pomoc drogowa prowadzą działania zmierzające do usunięcia skutków uderzenia i odblokowania trasy. Według wstępnych szacunków GDDKiA, utrudnienia mogą potrwać do godziny 20. Kierowcy jadący w stronę Kielc muszą liczyć się z objazdami i opóźnieniami. Służby apelują o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policjantów kierujących ruchem.

Trasa S7 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce

Trasa S7, łącząca północ i południe kraju, jest jedną z kluczowych arterii komunikacyjnych w Polsce. Każde tego typu zdarzenie powoduje znaczne utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w godzinach popołudniowego szczytu. S7 łączy północ z południem kraju – od Gdańska, przez Warszawę, Radom, Kielce, Kraków aż po Rabkę-Zdrój. Docelowo ma liczyć około 720 kilometrów długości, tworząc szybkie połączenie między Bałtykiem a Tatrami. Odcinek przebiegający przez województwo świętokrzyskie, w tym przez Skarżysko-Kamienną, jest fragmentem trasy o szczególnym znaczeniu tranzytowym – łączy centralną Polskę z południem kraju. Dziennie przejeżdża tędy nawet 40–50 tysięcy pojazdów, w tym znaczna liczba ciężarówek transportowych.

