Pińczów. Decyzja sądu po akcji w liceum. 16-latek trafi do ośrodka

Działania CBZC i zatrzymanie uczniów w Pińczowie

W piątek, 9 października 2026 roku, w Liceum Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie doszło do zatrzymania. Akcję przeprowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), którzy zainterweniowali po analizie niepokojących wpisów zamieszczanych w internecie. Działania służb dotyczyły trzech pierwszoklasistów. Dwóch z nich, po złożeniu wyjaśnień, wróciło pod opiekę rodziców. Sprawa trzeciego ucznia trafiła do Prokuratury Rejonowej w Pińczowie. W niedzielę, 11 października, tamtejszy Sąd Rejonowy orzekł, że chłopak zostanie umieszczony w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na trzy miesiące.

Decyzja sądu po wniosku prokuratury w Pińczowie

Zatrzymanego nastolatka przekazano do dyspozycji Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Pińczowie. Prokuratura Rejonowa oficjalnie przystąpiła do sprawy o czyn karalny. Podczas posiedzenia, które odbyło się 11 października 2026 roku, sąd przychylił się do wniosku oskarżyciela publicznego i orzekł wobec nieletniego środek tymczasowy w postaci trzymiesięcznego pobytu w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Prokurator będzie teraz brał udział w tym postępowaniu w charakterze strony - powiedział nam Daniel Prokopowicz z Prokuratury Okręgowej w Kielcach.

Groźby w sieci, 16-latek z tasakiem i policyjne kontrole

Interwencja w Pińczowie to tylko jedno z wielu zdarzeń w regionie. Do najpoważniejszego incydentu doszło w powiecie kieleckim, gdzie w rękach 16-letniego ucznia znaleziono tasak. Młodzieniec został zatrzymany, a funkcjonariusze weryfikują internetowe groźby, których miał być autorem. W całym województwie świętokrzyskim dyrekcje szkół alarmowały policję, co skutkowało kontrolami i przeszukaniami w powiatach:

kieleckim,

koneckim,

jędrzejowskim,

pińczowskim,

skarżyskim.

Podczas tych działań, w czterech szkołach policjanci skonfiskowali uczniom niebezpieczne narzędzia – obok tasaka były to głównie noże oraz scyzoryki.