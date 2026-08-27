Pogoda w Kielcach: 28-30 sierpnia

Koniec sierpnia w Kielcach zapowiada się pod znakiem zmiennej pogody, która połączy ciepłe dni z jednym chłodniejszym i deszczowym momentem. Mieszkańcy mogą spodziewać się sporych wahań, szczególnie między sobotą a niedzielą. Mimo dużej ilości chmur, dwa z trzech dni weekendu będą wolne od opadów.

Ciepły, ale pochmurny początek weekendu

Piątek, 28 sierpnia, przywita kielczan przyjemną, letnią temperaturą. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 26 stopni Celsjusza. Dzień upłynie jednak pod znakiem dużego zachmurzenia, więc na słońce nie ma co liczyć. Uczucie ciepła może nieco osłabić wiatr, który będzie wiał ze średnią prędkością około 5 m/s. Noc z piątku na sobotę będzie chłodna, z temperaturą spadającą do około 9 stopni.

Sobota przyniesie załamanie pogody

Drugi dzień weekendu, 29 sierpnia, przyniesie zauważalną zmianę aury. Sobota będzie najchłodniejszym dniem, z temperaturą maksymalną sięgającą zaledwie 21 stopni. To o pięć stopni mniej niż w piątek i niedzielę. Dodatkowo prognozowane są słabe opady deszczu, które mogą pojawiać się w ciągu dnia. Wiatr nieco osłabnie i będzie wiał z prędkością około 4 m/s. Noc będzie już cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą w okolicach 13 stopni.

Ciepła i sucha niedziela

W niedzielę, 30 sierpnia, pogoda w Kielcach znów się poprawi. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu, z temperaturą dochodzącą do 26 stopni Celsjusza. Co ważne, nie należy spodziewać się opadów. Niebo pozostanie jednak pochmurne, ale aura będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Odczuwalnie spokojniej zrobi się też za sprawą wiatru, który wyraźnie osłabnie do prędkości około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Kielcach przy takiej pogodzie?

Zmienna aura zachęca do elastycznego planowania. Ciepłe i bezdeszczowe piątkowe popołudnie oraz cała niedziela to dobry moment na spacery po parkach czy leśnych ścieżkach. Słabszy wiatr w niedzielę stworzy idealne warunki do wycieczek rowerowych. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota to świetna okazja, by nadrobić zaległości kulturalne w muzeach czy galeriach, albo po prostu spędzić czas w jednej z klimatycznych kawiarni.

Dane pogodowe: OpenWeather