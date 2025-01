i Autor: Chloe / CC0 / pexels.com, gk Polak zgarnął fortunę w Eurojackpot. Więcej szczęścia mieli m.in. Niemcy

To duża kasa!

Polak zgarnął fortunę w Eurojackpot. Więcej szczęścia mieli m.in. Niemcy

Piątkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło wprawdzie rozbicia 70-milionowej kumulacji. Nie oznacza to jednak, że szczęście nie uśmiechnęło się do żadnego z graczy. 17 stycznia odnotowano dużo wygranych niższych stopni. Spory zastrzyk gotówki trafi również do gracza z Polski.