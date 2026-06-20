Policja poszukuje byłego funkcjonariusza. Prokuratura wydała list gończy za Dariuszem Równickim

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Do tragicznego zdarzenia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim doszło w piątkowe popołudnie. Od dwóch dni trwa intensywna obława na 49-letniego byłego funkcjonariusza policji. Mężczyzna miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku doznanych ran śmierć poniósł 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona z poważnymi obrażeniami trafiła do placówki medycznej. Napastnik uciekł z miejsca zbrodni. Służby mundurowe prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze, a śledczy starają się ustalić dokładny przebieg i przyczyny dramatu.
Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Za jego osobą wystawiono list gończy - informuje Kamil Tokarski Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.
Rysopis poszukiwanego. Policja szuka Dariusza Równickiego
Oto rysopis 49-letniego Dariusza Równickiego:
- ma około 180 centymetrów wzrostu
- jest szatynem, ma krótkie włosy i widoczne zakola
- nie posiada żadnych znaków szczególnych, takich jak blizny czy tatuaże
W momencie ucieczki poszukiwany miał na sobie jasnoniebieski t-shirt, ciemne dresowe spodnie i sportowe obuwie. Miejsce zbrodni opuścił na czarno-żółtej hulajnodze z napędem elektrycznym.
Gdzie dzwonić w sprawie Dariusza Równickiego?
Policja prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które dysponują wiedzą na temat tego, gdzie może przebywać Dariusz Równicki lub mają jakiekolwiek inne informacje pomocne w śledztwie.
- Specjalny numer telefonu: 516-385-635
- Numery alarmowe: 997 i 112
Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach uruchomiono dedykowany numer komórkowy. Można za jego pośrednictwem nie tylko dzwonić, ale również przesyłać wiadomości tekstowe i fotografie. Śledczy zapewniają pełną anonimowość. Służby przypominają również, że pomaganie w ucieczce lub udzielanie schronienia osobie poszukiwanej stanowi czyn karalny, za który sąd może wymierzyć karę do pięciu lat więzienia.