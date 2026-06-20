Policja poszukuje byłego funkcjonariusza. Prokuratura wydała list gończy za Dariuszem Równickim

Agnieszka Jędrasik
Agnieszka Jędrasik
2026-06-20 20:23

Jędrzejowska prokuratura rejonowa opublikowała list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim. Mężczyzna jest podejrzewany o zamordowanie 80-latka i próbę zabicia 76-letniej kobiety. Świętokrzyska policja apeluje o kontakt do wszystkich osób, które mogą wiedzieć, gdzie ukrywa się poszukiwany, i uruchamia dedykowaną linię telefoniczną: 516 385 635.

Wizerunek poszukiwanego Dariusza Równickiego, z krótkimi włosami i widocznymi zakolami, przedstawiony na tle dwóch policyjnych radiowozów, podkreśla pilny charakter obławy. Więcej informacji o tej sprawie przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Policja Świętokrzyska/ Materiały prasowe Prokuratura ujawnia wizerunek mężczyzny poszukiwanego od wczoraj po zbrodni w Mierzawie

Do tragicznego zdarzenia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim doszło w piątkowe popołudnie. Od dwóch dni trwa intensywna obława na 49-letniego byłego funkcjonariusza policji. Mężczyzna miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku doznanych ran śmierć poniósł 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona z poważnymi obrażeniami trafiła do placówki medycznej. Napastnik uciekł z miejsca zbrodni. Służby mundurowe prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze, a śledczy starają się ustalić dokładny przebieg i przyczyny dramatu.

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Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Za jego osobą wystawiono list gończy - informuje Kamil Tokarski Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Mierzawa. Obława w Świętokrzyskie
Galeria zdjęć 18

Rysopis poszukiwanego. Policja szuka Dariusza Równickiego

Oto rysopis 49-letniego Dariusza Równickiego:

  • ma około 180 centymetrów wzrostu
  • jest szatynem, ma krótkie włosy i widoczne zakola
  • nie posiada żadnych znaków szczególnych, takich jak blizny czy tatuaże

W momencie ucieczki poszukiwany miał na sobie jasnoniebieski t-shirt, ciemne dresowe spodnie i sportowe obuwie. Miejsce zbrodni opuścił na czarno-żółtej hulajnodze z napędem elektrycznym.

Gdzie dzwonić w sprawie Dariusza Równickiego?

Policja prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które dysponują wiedzą na temat tego, gdzie może przebywać Dariusz Równicki lub mają jakiekolwiek inne informacje pomocne w śledztwie.

  • Specjalny numer telefonu: 516-385-635
  • Numery alarmowe: 997 i 112

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach uruchomiono dedykowany numer komórkowy. Można za jego pośrednictwem nie tylko dzwonić, ale również przesyłać wiadomości tekstowe i fotografie. Śledczy zapewniają pełną anonimowość. Służby przypominają również, że pomaganie w ucieczce lub udzielanie schronienia osobie poszukiwanej stanowi czyn karalny, za który sąd może wymierzyć karę do pięciu lat więzienia.

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