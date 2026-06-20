Policja poszukuje byłego funkcjonariusza. Prokuratura wydała list gończy za Dariuszem Równickim

Do tragicznego zdarzenia w miejscowości Mierzawa w województwie świętokrzyskim doszło w piątkowe popołudnie. Od dwóch dni trwa intensywna obława na 49-letniego byłego funkcjonariusza policji. Mężczyzna miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku doznanych ran śmierć poniósł 80-letni mężczyzna, a jego 76-letnia żona z poważnymi obrażeniami trafiła do placówki medycznej. Napastnik uciekł z miejsca zbrodni. Służby mundurowe prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze, a śledczy starają się ustalić dokładny przebieg i przyczyny dramatu.

Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Za jego osobą wystawiono list gończy - informuje Kamil Tokarski Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

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Rysopis poszukiwanego. Policja szuka Dariusza Równickiego

Oto rysopis 49-letniego Dariusza Równickiego:

ma około 180 centymetrów wzrostu

jest szatynem, ma krótkie włosy i widoczne zakola

nie posiada żadnych znaków szczególnych, takich jak blizny czy tatuaże

W momencie ucieczki poszukiwany miał na sobie jasnoniebieski t-shirt, ciemne dresowe spodnie i sportowe obuwie. Miejsce zbrodni opuścił na czarno-żółtej hulajnodze z napędem elektrycznym.

Gdzie dzwonić w sprawie Dariusza Równickiego?

Policja prosi o pilny kontakt wszystkie osoby, które dysponują wiedzą na temat tego, gdzie może przebywać Dariusz Równicki lub mają jakiekolwiek inne informacje pomocne w śledztwie.

Specjalny numer telefonu: 516-385-635

Numery alarmowe: 997 i 112

Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach uruchomiono dedykowany numer komórkowy. Można za jego pośrednictwem nie tylko dzwonić, ale również przesyłać wiadomości tekstowe i fotografie. Śledczy zapewniają pełną anonimowość. Służby przypominają również, że pomaganie w ucieczce lub udzielanie schronienia osobie poszukiwanej stanowi czyn karalny, za który sąd może wymierzyć karę do pięciu lat więzienia.