Lato z Radiem i Telewizją Polską. Kto wystąpi 20 czerwca? Wakacyjna trasa ruszyła!

Lato z Radiem i Telewizją Polską. Kto wystąpi 20 czerwca? [lista gwiazd]

Pierwszy koncert cyklu Lato z Radiem i Telewizją Polską odbędzie się na lotnisku w Aleksandrowicach. Podczas koncertu usłyszymy największe wakacyjne przeboje w wykonaniu legend polskiej sceny muzycznej oraz gwiazd młodego pokolenia. Na scenie wystąpią: Maryla Rodowicz, Michał Szpak, Doda, Izabela Trojanowska, Kaeyra, Filip Lato, zespół Big Day, Tabu, Formacja Nieżywych Schabuff, Dominik Czuż, Psio Crew oraz Sonia Maselik. Koncert poprowadzą: Gabi Drzewiecka, Magdalena Pecka, Roman Czejarek, Filip Antonowicz.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską - gdzie i o której oglądać koncerty?

Transmisja koncertu "Lato z Radiem i Telewizją Polską" 20 czerwca od godziny 20:00 na antenie telewizyjnej Dwójki i w TVP VOD.

Lato z Radiem i Telewizją Polską w programie "Pytanie na śniadanie"

Na widzów w całej Polsce oraz na mieszkańców i turystów w 12 miastach moc atrakcji będzie czekać od samego rana, ponieważ "Pytanie na Śniadanie" rusza w wakacyjną trasę razem z "Latem z Radiem i Telewizją Polską". Przez całe lato redakcja programu będzie odwiedzać kolejne regiony kraju, spotykając się z widzami i pokazując najciekawsze historie, ludzi oraz tradycje poszczególnych miejsc.

Pierwszym przystankiem na trasie będzie Bielsko-Biała - nazywana Małym Wiedniem. To miasto położone u stóp gór, słynące z kultowych bajek i legendarnego "malucha". To właśnie stąd rozpoczniemy wakacyjną podróż pełną niezwykłych spotkań i lokalnych opowieści.

Odwiedzą nas znajomi Mai Chwalińskiej, z którymi stawiała pierwsze kroki na korcie tenisowym. To właśnie w Bielsku-Białej rozpoczęła się droga do jej wielkiej kariery. Edyta i Łukasz Golcowie pokażą miejsca, w których narodziła się ich miłość i opowiedzą o swoich pierwszych randkach. Maryla Rodowicz zdradzi natomiast, jakie niespodzianki przygotowała na inaugurację "Lata z Radiem i Telewizją Polską" w Bielsku-Białej.

Pokażemy również jedyną w Polsce grupę wykonującą skoki spadochronowe w górach, opowiemy o tradycjach góralskiego wesela oraz spotkamy się z najbardziej znanym w kraju tropicielem wilków. Nie zabraknie także muzycznych i rozrywkowych gwiazd. W programie pojawią się m.in. Kaeyra, Formacja Nieżywych Schabuff, Big Day, Dominik Czuż, Olga Łasak oraz niezastąpiony Michał Kempa. Będzie też wyjątkowy bohater dzieciństwa wielu pokoleń - kultowy Reksio, sympatyczny kundelek z łatką na lewym uchu.

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Lato z Radiem i Telewizją Polską w TVP INFO

W trasę "Lata z Radiem i Telewizji Polskiej" ruszą ponownie reporterzy TVP Info, by relacjonować przygotowania do koncertów i spotykać się z gwiazdami oraz publicznością przybywającą na koncert. Towarzyszyć im będzie również ekipa programu "Polska na tak". W wakacyjnej odsłonie cyklu autorzy zaprezentują z perspektywy mieszkańców miasta, w których odbywać się będą koncerty. Najbliższy program realizowany w Bielsku-Białej poprowadzą Agnieszka Górniakowska i Mateusz Jędraś. Ich gośćmi będą m. in.: regionalni artyści, muzycy, aktorzy oraz animatorzy kultury, a także sportowcy i członkowie z klubu, w którym trenuje na co dzień gwiazda polskiego tenisa - Maja Chwalińska. Na uczestników koncertu czekała będzie na miejscu strefa Teleexpressu z atrakcjami, które uświetnią wakacyjne obchody 40. urodzin legendarnego programu.

Lato z Radiem i Telewizją Polską w Polskim Radiu

Polskie Radio zaprasza na całodniową, letnią zabawę! Od godziny 9.00 rozpocznie się plenerowe wydanie kultowej audycji "Lato z Radiem", nadawane z terenu Lotniska Bielsko-Biała Aleksandrowice. Program poprowadzą Roman Czejarek i Dagmara Kowalska.

W programie przewidziano spotkania z wyjątkowymi gośćmi oraz wizyty w najciekawszych miejscach regionu. O kulisach legendarnego Studia Filmów Rysunkowych, gdzie powstawały takie produkcje jak "Bolek i Lolek", "Reksio" czy seria filmów o Baltazarze Gąbce opowie Jarosław Ciołek. Po Muzeum Fiata 126p oprowadzi Adam Przychodzień, a Konrad Drewniak przybliży, jak produkcja "malucha" wpłynęła na lokalną kuchnię. Historyk i przewodnik miejski, Jacek Kachel podzieli się opowieściami związanymi m.in. z Teatrem Polskim, działającym w Bielsku-Białej od 1890 roku. W studiu plenerowym odwiedzi nas również Dominik Domiszewski z Miejskiego Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt mieszczącego się przy ul. Reksia 44, a także Jakub Krajewski - przewodnik górski, który opowie o szlakach prowadzących na Szyndzielnię czy Klimczok. Dziennikarze radiowej Jedynki pojawią się także na kortach klubu BKT Adventage, z którym związana jest Maja Chwalińska - jedna z rewelacji tegorocznego turnieju French Open w Paryżu. Nie zabraknie też informacji o atrakcjach Pikniku "Lata z radiem", w tym m.in. o stoisku Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK). Gościem będzie także Mateusz Jędraś z TVP Info, z którym porozmawiamy o wspólnej akcji Polskiego Radia i Telewizji Polskiej "Polska na tak!".

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O godzinie 12.00 rozpocznie się piknik edukacyjny "Z życia wzięte". Na uczestników czeka bogaty program pełen interaktywnych doświadczeń naukowych oraz atrakcji dla całych rodzin. Na piknikowej scenie odbędą się liczne aktywności dla dzieci i dorosłych. Wśród przygotowanych propozycji znajdzie się m.in. gra "AUDIONAUCI", która zabierze uczestników w wirtualną podróż przez galaktyczny labirynt archiwów Polskiego Radia. Miłośnicy zagadek będą mogli sprawdzić swoje zdolności detektywistyczne w niezwykłym Escape Roomie. W programie przewidziano również liczne konkursy, gry zespołowe, symulator jazdy samochodem oraz zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora.

Od godz. 14.00 zapraszamy na plenerowe wydanie audycji "Muzyczne Lato z Radiem", które poprowadzi Marcin Kusy. W programie pojawi się również felieton muzyczny "Historia Jednej Piosenki" autorstwa Marcina Wojciechowskiego. O godz. 16.00 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka radiowej Jedynki, podczas której wystąpi znakomity Lazy Swing Band. Na zakończenie pikniku uczestnicy usłyszą półgodzinny set DJ-a Sarnuli, którego viralowy remiks "Polki Dziadek" zdobył ogromną popularność w sieci.

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