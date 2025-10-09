Postawili 32-metrowy maszt, a teraz go zdemontowali! Afera w Ostrowcu Świętokrzyskim [ZDJĘCIA]

Most telefonii komórkowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na ul. Wardyńskiego został rozebrany po 2 latach batalii administracyjnej. Jego powstaniu od początku sprzeciwiało się starostwo powiatowe i mieszkańcy, ale inwestor wykorzystał zmianę w prawie i postawił konstrukcję mimo protestów. 6 października 32-metrowy maszt został ostatecznie zdemontowany.

Ostrowiec Świętokrzyski. Maszt telefonii komórkowej rozebrany po 2 latach

Ponad 2 lata zajęło starostwu powiatowemu i mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego doprowadzenie do rozebrania masztu telefonii komórkowej na ul. Wardyńskiego. Inwestor postawił tam liczącą 32 metry konstrukcje mimo fali protestów, ale w końcu musiał ulec. Przeciwnicy budowy masztu zwracali uwagę na jego potencjalny negatywny wpływ na zdrowie i krytykowali lokalizację, na którą wybrano ścisłe centrum Ostrowca.

Jak informuje serwis ostrowiecswietokrzyski.naszemiasto.pl, mimo że starosta ostrowiecki nie wyrażał konsekwentnie zgody na postawienie konstrukcji, inwestor wykorzystał zmiany w prawie budowlanym z kwietniu 2020 roku. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 tymczasowe obiekty budowlane, niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki w ciągu 180 dni, nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. W związku z tym urzędnicy z powiatu nie mogli w nieskończoność blokować inwestycji, nawet jeśli do tej pory wydawali odmowne decyzje.

Choć maszt został ostatecznie postawiony, mieszkańcy i starostwo nie ustawali w wysiłkach, które miały na celu jego rozebranie. Udało się to w poniedziałek, 6 października, gdy konstrukcję zdemontowano.

Protest rodziców i dziadków

Ostrowiec Świętokrzyski. 32-metrowy maszt rozebrany. Powiat walczył o to 2 lata
