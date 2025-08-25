Przepiękne miasteczko nazywane "małym Rzymem". TVP kręci tu swój kultowy serial

Malownicze miasteczko z telewizyjnego hitu

Sandomierz (woj. świętokrzyskie), położony malowniczo nad Wisłą, od lat cieszy się opinią jednego z najpiękniejszych miasteczek w Polsce. Choć jego historia i zabytki same w sobie przyciągały turystów, to prawdziwą rozpoznawalność zapewnił mu popularny serial TVP Ojciec Mateusz. To właśnie tutaj, w klimatycznych uliczkach i na rynku starego miasta, rozgrywają się przygody słynnego księdza-detektywa.

Produkcja telewizyjna sprawiła, że tysiące turystów zaczęło przyjeżdżać do Sandomierza, aby na własne oczy zobaczyć miejsca znane z serialu. Największą popularnością cieszą się:

Rynek Starego Miasta – z ratuszem i pięknymi kamieniczkami, gdzie często kręcono sceny serialowe.

Katedra Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – majestatyczna świątynia widoczna w wielu odcinkach.

Uliczki Starego Miasta – malownicze zaułki, w których bohaterowie serialu prowadzili rozmowy i dochodzenia.

Zobacz też: To on zachwyca najbardziej. AI wskazała najpiękniejszy polski zamek

Choć serial Ojciec Mateusz rozsławił miasto w całej Polsce, Sandomierz ma do zaoferowania znacznie więcej:

Podziemna trasa turystyczna – kilkaset metrów średniowiecznych korytarzy pod rynkiem.

Brama Opatowska – punkt widokowy, z którego roztacza się panorama miasta i okolicznych wzgórz.

Zamek Królewski – dawna rezydencja Piastów, dziś muzeum regionalne.

Wąwóz Królowej Jadwigi – naturalna atrakcja geologiczna, jedno z najczęściej fotografowanych miejsc w mieście.

Czytaj też: Sztuczna inteligencja wybrała. Oto najpiękniejsze miasto w Polsce. "Miasto tysiąca zaułków"

Sandomierz bywa określany mianem „małego Rzymu”, ponieważ – podobnie jak włoska stolica – rozłożony jest na siedmiu wzgórzach. Jego historia sięga ponad tysiąca lat, a liczne zabytki sprawiają, że miasto jest jednym z najważniejszych punktów turystycznych województwa świętokrzyskiego. Serial TVP sprawił, że Sandomierz stał się jedną z najchętniej odwiedzanych destynacji turystycznych w Polsce. Dla wielu fanów produkcji spacer po rynku czy wizyta w katedrze to obowiązkowy punkt wycieczki. Miasto wykorzystuje tę popularność, organizując trasy turystyczne „śladami Ojca Mateusza”, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Świętokrzyskie. Sandomierz zwany "małym Rzymem" to raj dla turystów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.