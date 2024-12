7 grudnia, w losowaniu Lotto padły następujące liczby: 6, 8, 17, 22, 40 i 41. Tylko jednego gracza w Polsce nie zawiodła intuicja i wytypował dokładne ten sam zestaw. Oznaczało to tylko jedno: rozbicie kumulacji i zgarnięcie całej puli. Szczęściarz zgarnie aż 4 125 501,10 zł, pomniejszone o 10-procentowy podatek od wysokich wygranych.

Gdzie wypełniono szczęśliwy kupon? Tym razem szczęście uśmiechnęło się do mieszkańca województwa świętokrzyskiego, który wykupił zakład w sklepie przy ul. Partyzantów w Stopnicy. To były naprawdę udane zakupy!

Co można zrobić z taką wygraną? Cztery miliony złotych można wydać na różne sposoby. Z pewnością będzie to okazja do kupna wymarzonych prezentów pod choinkę. Za te pieniądze można także zapewnić sobie całkiem luksusowe życie i spełnić wiele, dotychczas nieosiągalnych życiowych planów. Możliwości są ogromne.

Jak grać w Lotto?

W Lotto można grać na różne sposoby: na chybił trafił, wykorzystując swoje ulubione lub ostatnie kupony lub po prostu wpisać swoje szczęśliwe liczby. Należy wybrać 6 z 49 liczb. Na kuponie może się znaleźć maksymalnie 10 zakładów. Jeden zakład kosztuje tylko 3 zł.

W grze systemowej typujesz więcej liczb w zakładzie – od 7 do 12 spośród 49, a tym samym zwiększasz swoje szanse na wygraną i wygrywasz więcej.

Dzięki grze z Plusem, liczby z Twojego zakładu Lotto biorą udział w dodatkowym losowaniu miliona złotych. Dodanie Plusa do zakładu to tylko złotówka!

Możesz grać na 10 kolejnych losowań lub subskrybować kupon, aby brał udział w każdym kolejnym losowaniu gry do momentu odwołania subskrypcji. Dzięki temu nie ominiesz swojego szczęśliwego dnia!

Losowanie Lotto odbywa się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Co wiesz o pieniądzach? Quiz o polskim złotym Pytanie 1 z 12 Na której stronie monety znajduje się orzeł? na awersie na rewersie Następne pytanie