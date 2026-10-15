Pogoda w Kielcach na weekend 16-18 października

Mieszkańcy Kielc mogą liczyć na spokojny i przede wszystkim suchy weekend. Pogoda będzie stabilna pod względem temperatur, które w najcieplejszych momentach dnia osiągną podobne wartości. Kluczowa różnica pojawi się jednak w wyglądzie nieba – początek weekendu zapowiada się słonecznie, a jego końcówka będzie już zdecydowanie bardziej pochmurna.

Piątek rozpocznie weekend słońcem

Już w piątek, 16 października, w Kielcach aura będzie bardzo przyjemna. Na niebie nie pojawią się żadne chmury, co pozwoli cieszyć się słońcem przez cały dzień. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 13 stopni Celsjusza. Towarzyszyć jej będzie bardzo słaby wiatr, wiejący z prędkością zaledwie około 1 m/s. Noc zapowiada się jednak chłodno, z temperaturą spadającą w okolice 3°C.

Sobota z niemal identyczną pogodą

Sobota, 17 października, będzie w zasadzie kopią piątku. Prognozy dla Kielc ponownie wskazują na bezchmurne niebo i dużo słońca. Słupki rtęci znów pokażą maksymalnie około 13 stopni. Wiatr pozostanie bardzo lekki i nie przekroczy 1 m/s. To będzie jednocześnie najzimniejsza noc tego weekendu – temperatura minimalna spadnie do około 2 stopni Celsjusza.

W niedzielę na niebie zajdą zmiany

Ostatni dzień weekendu, 18 października, przyniesie zapowiadaną zmianę. Choć nadal nie należy spodziewać się deszczu, niebo nad Kielcami zasnuje się gęstymi chmurami. Temperatura maksymalna utrzyma się na podobnym poziomie co w poprzednich dniach i sięgnie około 13°C. Odczuwalnie zmieni się za to wiatr, który przybierze na sile do około 3 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie nieco cieplejsza, z temperaturą w okolicach 3 stopni.

Jak spędzić weekend w Kielcach?

Słoneczna aura w piątek i sobotę to idealna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Przyjemna temperatura i niemal bezwietrzna pogoda będą sprzyjać dłuższym spacerom po miejskich parkach, wycieczkom rowerowym czy aktywnościom poza centrum. Z kolei pochmurna, choć sucha niedziela, może być dobrym momentem na odwiedzenie miejsc pod dachem lub na spokojniejszy relaks, który nie wymaga bezchmurnego nieba.

Dane pogodowe: OpenWeather