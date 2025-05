Kielce. Narodziny jednojajowych trojaczków

Trojaczki urodziły się w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach w poniedziałek, 26 maja. Zabieg cesarskiego cięcia przeprowadzili lek. Ilona Wrzoskiewicz-Kaniowska i lek. Michał Jarosiński w asyście położnej Patrycji Strózik. Mama dziewczynek, z uwagi na ciążę mnogą, trafiła do placówki już kilka tygodni temu, przebywając na oddziale patologii ciąży.

- Chodziło o to, żeby mama i dzieci były bezpieczne, żebyśmy mogli reagować, i monitorować na bieżąco stan maluchów. Była to ciąża wysokiego ryzyka. bo dzieci dzieliły wspólne łożysko. Dziewczynki urodziły się w 31. tygodniu ciąży przez cięcie cesarskie. Zabieg przebiegł spokojnie i bez powikłań - mówi lek. Ilona Wrzoskiewicz-Kaniowska.

Dziewczynki już na bloku operacyjnym trafiły pod opiekę neonatologów, a obecnie przebywają na oddziale intensywnej terapii noworodka - czują się dobrze, podobnie jak ich mama.

Taka ciąża w Polsce raz na 2 lata

Jak informuje Echodnia.eu, ciąża trojaczków z Kielce jest wyjątkowa z jeszcze jednego powodu, bo okazało się, że jest jednojajowa. Jak mówią lekarze kieleckiej placówki, coś takiego zdarza się w Polsce niezwykle rzadko.

- Był to rzeczywiście niesamowity dzień. Ciąże mnogie są co prawda u nas dość częste, ponieważ jesteśmy szpitalem z III poziomem referencyjnym i pacjentki nam ufają. To jednak był wyjątkowy przypadek, ponieważ była to ciąża mnoga, trojacza jednojajowa. Zdarza się to raz na pół miliona porodów, a biorąc pod uwagę, że w Polsce jest około 250 tysięcy porodów rocznie, to takie trojaczki na świat przychodzą raz na dwa lata - tłumaczy doktor Andrzej Witczak, dyrektor do spraw medycznych w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.