Namiastka Disneya w Polsce? W Ćmielowie poczujesz się jak w bajce!

Niemalże każdy z nas kojarzy kultowe produkcje Disneya, a wśród nich m.in. "Piękną i Bestię", gdzie Filiżanka Bryczka i Pani Imbryk odgrywały ważną rolę, tworząc magiczny klimat całej opowieści. Dla wielu świat bajek to powrót do dzieciństwa, gdy wyobraźnia pozwalała przenieść się w magiczne miejsca. Co ciekawe, dziś, choć jesteśmy już starsi, nadal możemy poczuć wyjątkowy klimat i przenieść się do lokalizacji, która wygląda jak zaczarowana kraina. Wystarczy bowiem odwiedzić miasto Ćmielów w województwie świętokrzyskim, w którym na każdym kroku zauważalny jest baśniowy krajobraz.

Ćmielów, czyli stolica polskiej porcelany

Ćmielów to niewielkie miasto w powiecie ostrowieckim, w województwie świętokrzyskim, które już lata temu zostało uznane za polską stolicę porcelany. Okazuje się bowiem, iż historia lokalnej fabryki sięga XVIII wieku, więc to kawał historii oraz oczywiście doświadczeń.

Co ciekawe, przechadzając się po mieście, nie sposób nie zauważyć, iż miejscowość powiązana jest z porcelaną. W okolicy rynku znajduje się bowiem m.in. fontanna w kształcie imbryka, z którego woda spływa do filiżanki. Dodatkowo wokół fontanny znajdują się ławki w kształcie filiżanek, które były wzorowane na historycznych projektach ćmielowskiej porcelany. Imbryczki i filiżanki to jednak nie wszystko! W okolicy rynku znajdują się także mini-tężnie solankowe, które w szczególności wiosną i latem są oblegane przez mieszkańców i turystów.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie ćmielowskiego rynku i jego pięknych ozdób.

