Kolejne uzdrowisko rozbudowuje się dla kuracjuszy! Podjęto już pierwsze kroki

Mamy gotowy projekt budowlany, który jest w trakcie procesu akceptacji. Ubiegamy się o warunki zabudowy, projekt zakłada, że nowy obiekt ma bezpośrednio przylegać do istniejącego budynku naszego zakładu przyrodoleczniczego. To o tyle wygodne rozwiązanie dla kuracjuszy, że z budynku noclegowego będą mieli bezpośredni dostęp do obiektu sanatoryjnego, w którym prowadzona jest kuracja. I to nie wychodząc na zewnątrz kompleksu [...] Nasi goście, dojeżdżający do uzdrowiska spoza terenu gminy i powiatu, będą mieli gdzie się zatrzymać, co znakomicie podniesie atrakcyjność naszej oferty - mówiła Magdalena Bartkowicz, prezes latoszyńskiej spółki uzdrowiskowej, czytamy na portalu nowiny24.pl.