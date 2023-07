25-latek wszedł do wody i zniknął bliskim z oczu. Tragiczny finał

Trzech młodych mężczyzn nie żyje. To ofiary pożaru w Kielcach

25-latek utonął w Bolminie

O tragedii informuje "Echo Dnia". Jak czytamy, w niedzielę (9 lipca) w godzinach popołudniowych służby otrzymały informację o mężczyźnie, który nie wypłynął z wody w zalewie we wsi Bolmin. Na miejsce udali się strażacy, policja, lądował także śmigłowiec LPR, który pomagał w poszukiwaniach mężczyzny z wysokości. To właśnie załoga helikoptera dostrzegła nieprzytomnego 25-latka, którego straż wydobyła na brzeg. Reanimacja trwała bardzo długo. Niestety, lekarz stwierdził zgon. Zmarły 25-latek to mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego. Nad zalewem w Bolminie przebywał z rodziną i znajomymi. Policja wyjaśnia przyczyny tej tragedii pod nadzorem prokuratora.