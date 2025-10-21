Tragiczny wypadek na DK 73 w Świętokrzyskiem. Nie żyją trzy osoby

Jacek Chlewicki
2025-10-21 8:26

Do dramatycznego wypadku doszło we wtorek (21.10) rano w miejscowości Celiny w powiecie kieleckim. Na drodze krajowej nr 73, prowadzącej z Kielc do Buska-Zdroju, zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Zginęły trzy osoby podróżujące autem osobowym.

Autor: Wypadki i Zagrożenia Drogowe Kielce i okolice za zgodą @NaDrogachSwietokrzyskie/Facebook/ Facebook

Do tego tragicznego wypadku doszło około godziny 6 na DK 73 w woj. świętokrzyskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 45-letni kierowca skody prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa samochodu ciężarowemu marki volvo za kierownicą którego siedział 35-letni mężczyzna. - Zginęli kierowca i pasażerowie samochodu osobowego - przekazała dla TVP 3 Kielce podkom. Małgorzata Perkowska-Kiepas, oficer prasowy KMP w Kielcach. Pasażerowie skody to mężczyźni w wieku 48 i 60 lat.

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają szczegółowe okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Wiadomo, że kierowca ciężarówki był trzeźwy. W miejscu wypadku występują utrudnienia w ruchu.

