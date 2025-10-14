Uzdrowiska w Polsce. Które wybrać na turnus?

W Polsce oficjalnie mamy 47 uzdrowisk, więc całkiem sporo. Kuracjusze tym samym mają szeroki wybór i mogą co rusz odwiedzać inne miejscowości na turnusach. Do jednej z najpopularniejszych lokalizacji tego typu należy m.in. Ciechocinek, który słynie z kultowych tężni i klimatu, o którym więcej pisaliśmy tutaj: Ciechocinek nie przestaje zaskakiwać. Przekazano ważne wieści.

Ciechocinek to jednak niejedyne uzdrowisko warte uwagi. W Polsce znajduje się wiele innych lokalizacji uzdrowiskowych, które również nadają się na wypoczynek i regenerację. Które jednak są najlepsze? To sprawdził Magazyn Travelist, tworząc ranking TOP 10 najlepszych uzdrowisk w Polsce.

Pierwsza edycja naszego rankingu pokazała, że Polacy szczególnie cenią sobie kurorty z tradycjami, które przyciągają kuracjuszy od dziesiątek czy wręcz setek lat. A zarazem te położone na terenach górskich i podgórskich – miejsca, gdzie natura, infrastruktura uzdrowiskowa i atmosfera małych miasteczek tworzą spójną całość. To dowód na to, że coraz chętniej szukamy spokoju w otoczeniu lasów, gór i źródeł mineralnych. Ale też cenimy sobie komfort i nowoczesne udogodnienia. Rozwój oferty hotelowej w zwycięskich miejscowościach sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem podróży nie tylko dla kuracjuszy odwiedzających sanatoria, ale też turystów szukających różnych dróg ucieczki od codzienności: od weekendowego relaksu po pełen regeneracji wypoczynek – mówił Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

TOP 10 najlepszych uzdrowisk w Polsce

Najlepsze uzdrowiska w Polsce

Magazyn Travelist opublikował właśnie ranking uzdrowisk, przygotowany na podstawie głosowania internautów. Na tegorocznym zestawieniu znalazły się same perełki, które są chętnie i tłumnie odwiedzane przez kuracjuszy.

Według internautów jednym z najlepszych uzdrowisk w Polsce okazał się m.in. Kołobrzeg, czyli nadmorski klejnot w województwie zachodniopomorskim. Jest to jedno z najstarszych i najpopularniejszych miejsc kuracyjnych w kraju, które słynie z mikroklimatu nadmorskiego, solanek i borowiny, mających wyjątkowe właściwości lecznicze. Oprócz Kołobrzegu w rankingu pojawiła się również inna nadmorska miejscowość, a dokładnie Świnoujście. Na miejscu leczy się m.in. schorzenia dermatologiczne, kardiologiczne czy reumatologiczne.

Jeśli jesteście ciekawi, jak prezentuje się pełne zestawienie oraz kto znalazł się na podium, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć powyżej.

QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych! Pytanie 1 z 10 Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach? Choroby serca Choroby skóry Choroby układu oddechowego Wszystkie z powyższych Następne pytanie