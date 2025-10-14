Uzdrowiska w Polsce. Które wybrać na turnus?
W Polsce oficjalnie mamy 47 uzdrowisk, więc całkiem sporo. Kuracjusze tym samym mają szeroki wybór i mogą co rusz odwiedzać inne miejscowości na turnusach. Do jednej z najpopularniejszych lokalizacji tego typu należy m.in. Ciechocinek, który słynie z kultowych tężni i klimatu, o którym więcej pisaliśmy tutaj: Ciechocinek nie przestaje zaskakiwać. Przekazano ważne wieści.
Ciechocinek to jednak niejedyne uzdrowisko warte uwagi. W Polsce znajduje się wiele innych lokalizacji uzdrowiskowych, które również nadają się na wypoczynek i regenerację. Które jednak są najlepsze? To sprawdził Magazyn Travelist, tworząc ranking TOP 10 najlepszych uzdrowisk w Polsce.
Pierwsza edycja naszego rankingu pokazała, że Polacy szczególnie cenią sobie kurorty z tradycjami, które przyciągają kuracjuszy od dziesiątek czy wręcz setek lat. A zarazem te położone na terenach górskich i podgórskich – miejsca, gdzie natura, infrastruktura uzdrowiskowa i atmosfera małych miasteczek tworzą spójną całość. To dowód na to, że coraz chętniej szukamy spokoju w otoczeniu lasów, gór i źródeł mineralnych. Ale też cenimy sobie komfort i nowoczesne udogodnienia. Rozwój oferty hotelowej w zwycięskich miejscowościach sprawia, że stają się one atrakcyjnym celem podróży nie tylko dla kuracjuszy odwiedzających sanatoria, ale też turystów szukających różnych dróg ucieczki od codzienności: od weekendowego relaksu po pełen regeneracji wypoczynek – mówił Marek Świrkowicz, redaktor naczelny Magazynu Travelist.
TOP 10 najlepszych uzdrowisk w Polsce
Najlepsze uzdrowiska w Polsce
Magazyn Travelist opublikował właśnie ranking uzdrowisk, przygotowany na podstawie głosowania internautów. Na tegorocznym zestawieniu znalazły się same perełki, które są chętnie i tłumnie odwiedzane przez kuracjuszy.
Według internautów jednym z najlepszych uzdrowisk w Polsce okazał się m.in. Kołobrzeg, czyli nadmorski klejnot w województwie zachodniopomorskim. Jest to jedno z najstarszych i najpopularniejszych miejsc kuracyjnych w kraju, które słynie z mikroklimatu nadmorskiego, solanek i borowiny, mających wyjątkowe właściwości lecznicze. Oprócz Kołobrzegu w rankingu pojawiła się również inna nadmorska miejscowość, a dokładnie Świnoujście. Na miejscu leczy się m.in. schorzenia dermatologiczne, kardiologiczne czy reumatologiczne.