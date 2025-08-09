Historyczny moment dla Ciechocinka. Słynne uzdrowisko przekazało ważne wieści

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-08-09 2:04

Znane polskie uzdrowisko zrobiło kolejny krok w stronę prestiżowego wyróżnienia, które może przynieść mu międzynarodowy rozgłos. Władze miasta poinformowały o ważnym etapie procedury, od którego może zależeć przyszłość jednego z jego najbardziej rozpoznawalnych zabytków.

Super Express Google News
  • Ciechocinek, słynne polskie uzdrowisko, jest o krok bliżej do prestiżowego wyróżnienia UNESCO dla swoich zabytkowych tężni.
  • Zespół tężni solankowych, warzelni i innych obiektów tworzy unikalny system z XIX wieku, który może zyskać światowe uznanie.
  • Oficjalny wniosek o wpisanie kompleksu na Polską Listę Informacyjną UNESCO został przesłany, co jest kluczowym etapem przed światową listą.
  • Jakie korzyści przyniesie Ciechocinkowi to międzynarodowe wyróżnienie?

Ciechocinek nie przestaje zaskakiwać

Ciechocinek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych uzdrowisk w Polsce, którego renoma sięga XIX wieku. Miejscowość każdego roku przyciąga do siebie zarówno kuracjuszy, jak i turystów poszukujących relaksu. Położony w województwie kujawsko-pomorskim kurort od lat słynie z leczniczych właściwości tutejszej solanki oraz unikalnych tężni – jednych z największych tego typu obiektów w Europie. Co ciekawe, już wkrótce to właśnie kultowe tężnie mogą trafić na prestiżową listę UNESCO, która otworzy im drogę do światowego uznania i jeszcze większej promocji wśród turystów z całego globu.

Polecany artykuł:

Nie trzeba jechać do Ciechocinka. Powstają kolejne tężnie solankowe w zachodnio…

Ciechocinek walczy o światową listę

Ciechocinek jest coraz bliżej wpisania swojego zabytkowego zespołu warzelni soli na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mowa o kompleksie, którego sercem są słynne tężnie, będące symbolem Ciechocinka i magnesem dla turystów oraz kuracjuszy. W skład zespołu wchodzą m.in.:

  • trzy tężnie,
  • budynek warzelni soli,
  • podziemna komora ujęcia solanki,
  • fontanna Grzybek,
  • przepompownia.

Wszystkie te obiekty tworzą unikalny system odparowywania solanki, który powstał na początku XIX wieku i do dziś pozostaje jednym z największych oraz najlepiej zachowanych w Europie.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tężnie w Ciechocinku

Tężnie w Ciechocinku
21 zdjęć

Oficjalny wniosek w drodze do UNESCO

Jak poinformowano w mediach społecznościowych, główna konserwator zabytków i sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska, przesłała do dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO oficjalny wniosek o wpisanie ciechocińskiego kompleksu na Polską Listę Informacyjną UNESCO.

To właśnie ta lista stanowi etap przygotowawczy do właściwego wpisu na światową listę. Jeszcze w czerwcu miasto przekazało komplet dokumentów aplikacyjnych, co zakończyło krajowy etap starań. Teraz sprawa trafiła na poziom międzynarodowy.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CIECHOCINEK
UNESCO