Ciechocinek, słynne polskie uzdrowisko, jest o krok bliżej do prestiżowego wyróżnienia UNESCO dla swoich zabytkowych tężni.

Zespół tężni solankowych, warzelni i innych obiektów tworzy unikalny system z XIX wieku, który może zyskać światowe uznanie.

Oficjalny wniosek o wpisanie kompleksu na Polską Listę Informacyjną UNESCO został przesłany, co jest kluczowym etapem przed światową listą.

Jakie korzyści przyniesie Ciechocinkowi to międzynarodowe wyróżnienie?

Ciechocinek nie przestaje zaskakiwać

Ciechocinek to jedno z najbardziej rozpoznawalnych uzdrowisk w Polsce, którego renoma sięga XIX wieku. Miejscowość każdego roku przyciąga do siebie zarówno kuracjuszy, jak i turystów poszukujących relaksu. Położony w województwie kujawsko-pomorskim kurort od lat słynie z leczniczych właściwości tutejszej solanki oraz unikalnych tężni – jednych z największych tego typu obiektów w Europie. Co ciekawe, już wkrótce to właśnie kultowe tężnie mogą trafić na prestiżową listę UNESCO, która otworzy im drogę do światowego uznania i jeszcze większej promocji wśród turystów z całego globu.

Ciechocinek walczy o światową listę

Ciechocinek jest coraz bliżej wpisania swojego zabytkowego zespołu warzelni soli na prestiżową Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mowa o kompleksie, którego sercem są słynne tężnie, będące symbolem Ciechocinka i magnesem dla turystów oraz kuracjuszy. W skład zespołu wchodzą m.in.:

trzy tężnie,

budynek warzelni soli,

podziemna komora ujęcia solanki,

fontanna Grzybek,

przepompownia.

Wszystkie te obiekty tworzą unikalny system odparowywania solanki, który powstał na początku XIX wieku i do dziś pozostaje jednym z największych oraz najlepiej zachowanych w Europie.

Tężnie w Ciechocinku

Oficjalny wniosek w drodze do UNESCO

Jak poinformowano w mediach społecznościowych, główna konserwator zabytków i sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska, przesłała do dyrektora Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO oficjalny wniosek o wpisanie ciechocińskiego kompleksu na Polską Listę Informacyjną UNESCO.

To właśnie ta lista stanowi etap przygotowawczy do właściwego wpisu na światową listę. Jeszcze w czerwcu miasto przekazało komplet dokumentów aplikacyjnych, co zakończyło krajowy etap starań. Teraz sprawa trafiła na poziom międzynarodowy.