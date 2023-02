Wybuch gazu koło Kielc! Eksplozja rozerwała budynek. Strażacy wynieśli ranną kobietę

Bartek pojechał do Danii. Miał przywieźć pieniądze na dom. Zginął w pożarze mieszkania. Podano datę pogrzebu

Wybuch gazu w miejscowości Chełmce (woj. świętokrzyskie) miał miejsce w środę, 15 lutego rano. Eksplozja uszkodziła budynek gospodarczy. W wyniku zdarzenia poszkodowana została 70-letnia kobieta. Zabrano ją do szpitala. - Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyniesienia butli gazowej z budynku i odpowiednim oznakowaniu terenu - powiedziała PAP st. ogn. Beata Gizowska z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach. Strażacy wynieśli ranną 70-latkę z budynku. Udzielono jej pierwszej pomocy. Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego. 70-latka została przebadana na miejscu zdarzenia i zabrana do szpitala. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Inspektor nadzoru budowlanego ma stwierdzić, czy budynek będzie się nadawał do dalszego użytkowania.

