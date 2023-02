Wypadek pod Włoszczową. Pięć osób rannych!

Wypadek miał miejsce po godzinie 14 w Niwkach Krasocińskich, na drodze powiatowej Krasocin - Czostków przy skręcie na Gruszczyn. W tym miejscu zderzyły się dwa samochody, pięć osób odniosło obrażenia. Wśród nich jest dwoje dzieci w wieku 3 i 4 lat.

Jak ustaliła policja, kierujący volkswagenem passatem 40-latek z powiatu włoszczowskiego, jadący w stronę Gruszczyna, na skrzyżowaniu nie ustąpił pierwszeństwa renault scenic, którego prowadził 56-latek, również mieszkaniec tamtejszego powiatu.

- Doszło do zderzenia samochodów. Do szpitala trafił kierowca i troje pasażerów passata (w tym wspomniana dwójka dzieci - przyp. PSta) oraz prowadzący renault. Obaj kierujący pojazdami byli trzeźwi. Na miejscu trwają policyjne czynności, droga jest zamknięta dla ruchu - informowała młodszy aspirant Monika Jałocha z Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie.