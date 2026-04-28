Zaginęła Wiktoria Malyshka. Rodzina apeluje o pomoc! Gdzie jest 31-latka?

Informacje o zaginięciu kobiety potwierdza kielecka policja.

Zaginiona Wiktoria Malyshka ma 31 lat. Ostatnio widziana była w poniedziałek, 27 kwietnia. Opublikowano zdjęcia oraz rysopis zaginionej: ma około 155 centymetrów wzrostu, drobną budowę ciała. Oczy koloru ciemnego, brązowe włosy z jasnymi pasemkami. Znaki szczególne: 31-latka ma dwa tatuaże – na prawej stopie i nad lewym łokciem. Może nosić okulary.

Zaniepokojona rodzina apeluje o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś ją? Wiesz, gdzie może przebywać? Prośba o kontakt z kieleckimi policjantami pod numerem 47 802 32 60, można dzwonić także na numer alarmowy 112.