Dachowanie policyjnego radiowozu na leśnej trasie. Mundurowi omijali zwierzę

Dawid Bąk
2026-04-26 8:25

Dzisiejszego poranka (26 kwietnia) na zalesionym fragmencie trasy łączącej Kielce z Zagnańskiem doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Funkcjonariusze poruszający się na sygnale musieli gwałtownie manewrować, by ominąć sarnę. Zakończyło się utratą kontroli nad pojazdem i dachowaniem, a obaj mundurowi wylądowali w szpitalu z ogólnymi potłuczeniami.

Dachowanie oznakowanego radiowozu na trasie. Policjant chciał uniknąć zderzenia z sarną
Wypadek radiowozu w pobliżu Jaworza. Funkcjonariusze pędzili do Tumlina

Dramatyczne sceny rozegrały się w okolicach miejscowości Jaworze około godziny 6:20. Mundurowi z Pierwszego Komisariatu Policji w Kielcach pędzili oznakowanym volkswagenem na pilną interwencję do pobliskiego Tumlina, mając włączone sygnały świetlne oraz dźwiękowe. To właśnie w trakcie tego alarmowego przejazdu musieli wykonać nagły manewr.

Skutki wypadku spowodowały spore utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie. Służby ratunkowe i porządkowe całkowicie zablokowały pas jezdni prowadzący w stronę Zagnańska, aby zabezpieczyć teren i sprawnie zająć się obsługą zdarzenia. Do kierowców podróżujących tą trasą wystosowano apel o zachowanie szczególnej ostrożności.

Obaj policjanci zostali przebadani na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu – są trzeźwi. Na chwilę obecną pas ruchu w kierunku Zagnańska jest zablokowany przez służby biorące udział w obsłudze tego zdarzenia. Apelujemy o ostrożność - informuje Jacek Borek z KMP w Kielcach.

POLICJA
DACHOWANIE
KIELCE